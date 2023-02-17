Белгородский арбитраж завершил банкротство известного бизнесмена Григория Федякова

Арбитражный суд Белгородской области завершил банкротство бывшего владельца воронежского агрохолдинга «Белстар-агро» Григория Федякова. Согласно материалам суда, предприниматель освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Банкротство Григория Федякова шло дольше семи лет. Реестр требований кредиторов составлял 4,3 млрд руб. Эта сумма возникла из обязательств предпринимателя по договорам поручительства за его предприятия. Согласно отчету финансового управляющего, удалось погасить лишь 0,06% долга — 2,5 млн руб. Так, залогодержателю была продана квартира господина Федякова в Старом Осколе площадью 134,8 кв. м, а также реализованы его доли в ЗАО «Белстар», ООО «Белстар-плюс», ЗАО «БКТ», ООО «Транс-тур» и ЗАО «Инвестрегион-В».

Григорий Федяков — некогда один из крупнейших представителей АПК Воронежской области. Его холдинг «Белстар-агро» управлял хлебозаводами, макаронной фабрикой и целым рядом других активов. Господин Федяков ранее был одним из самых публичных предпринимателей региона и даже стал одним из четырех соучредителей гражданского собрания «Лидер». Из-за финансовых проблем холдинг был признан банкротом.

Сам Григорий Федяков в начале 2019 года обвинялся в мошенническом возмещении НДС (ч. 4 ст. 159 УК РФ) фактически принадлежащим ему ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский». Предпринимателю назначили три года лишения свободы условно. Мягкость наказания обеспечило полное возмещение им 26 млн руб. ущерба по уголовному делу. В октябре 2020 года судимость с Григория Федякова была снята, а условный срок отменен.

Сергей Толмачев