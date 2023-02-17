Долги разложили по нишам

В 2022 году на электронных торговых площадках (ЭТП) значительно увеличилось предложение просроченной задолженности по цессионной схеме. При этом объем сделок снижается на фоне падения цен. В то же время активно реализуются нишевые продукты, например долги банкротов и умерших граждан. Это позволяет специализированным игрокам в отсутствие конкуренции рассчитывать на высокую маржинальность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из исследования «Активбизнесконсалт» (АБК, коллекторское агентство и аукционный сервис по продаже долгов, входит в экосистему Сбербанка), с которым ознакомился “Ъ”, в 2022 году объем предложения на долговом рынке вырос на 34–35%, до 206,7 млрд руб. (по основному долгу) или 292,8 млрд руб. (с учетом процентов и пеней). В то же время реально проданы были долги лишь на 201,5 млрд руб. (с учетом процентов и пеней), или 68,9%. В 2021 году доля превышала 96%.

Отчасти ситуация связана со снижением стоимости долгов. Так, в 2021 году портфель просрочки реализовывался в среднем за 17,2% от общего долга, в 2022 году — всего за 11,4%, следует из материалов АБК.

По данным НАПКА, в настоящее время через аукционы проходит около 70% всех долгов, выставленных на продажу. По итогам 2023 года доля может вырасти до 73–74%. При этом 95% объема выкупают профессиональные коллекторские агентства. Около 80% лотов на ЭТП выставляют банки, порядка 11% — микрофинансовые организации, 9% — коллекторы и ИП.

Традиционно самой большой категорией просрочки, предлагаемой на ЭПТ, остаются необеспеченные кредиты наличными и POS-кредиты. Так, в 2022 году объем предложения таких продуктов составил 284,8 млрд руб., вдвое больше, чем годом ранее. Реализовано было менее 70%. Цена продажи в сегменте снизилась на треть, до 11,5%.

Самыми актуальными сегодня остаются долги цессионных портфелей (по потребительским кредитам, овердрафтам), далее идут пакеты по автокредитам, подтверждают в Российском аукционном доме (РАД). Но с такими долгами предпочитают работать крупнейшие игроки, которые «активно покупают задолженности не индивидуальные, а пакетированные, так как знают процесс и эффективность взыскания цессионарных портфелей», поясняет исполнительный директор РАД Константин Раев. Маржинальность же достигается за счет больших объемов.

В 2023 году существенного улучшения ситуации со стоимостью долгов ждать не стоит, полагают в АБК. «Дешевых денег заимствования и инвестиционного финансирования на рынке нет. Финансовые модели перенастроены на более долгосрочную работу с задолженностью. Покупатели детальнее оценивают продаваемые портфели, закладывают рост себестоимости процесса взыскания и дополнительные непредвиденные риски»,— поясняет руководитель ЭТП «Рынок долгов» Денис Белкин.

Однако ситуация на рынке неоднородна — в частности, можно видеть существенный рост продаж долгов умерших граждан и банкротов, хотя на них приходится малая доля рынка. Так, в 2022 году долгов банкротов на ЭТП было предложено на 3,8 млрд руб., в 7,4 раза больше, чем в 2021 году, долгов умерших граждан — на 145,6 млн руб. (в 20 раз больше).

В условиях падения цен на рынке просроченной задолженности и высокой конкуренции за рентабельные портфели это вполне оправданная стратегия. Дебиторская задолженность в отношении страховых случаев пользуется на сегодняшний день большой популярностью, добавляет Константин Раев. «Продавцы стали выделять нишевые портфели под отдельные группы взыскателей, которые заинтересованы непосредственно в таких непривлекательных для большей части рынка сегментах»,— поясняют в АБК. В 2023 году, ожидают там, рост предложения в этих нишах продолжится, а «соответственно, и переквалификация покупателей, желающих работать в секторах с меньшей конкуренцией, большим риском, но и с большей потенциальной маржинальностью».

Полина Трифонова