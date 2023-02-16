На «Маяке» не рыбный день

Железнодорожный районный суд Пензы вынес приговор заместителю технического директора пензенского производителя бумаги ОАО «Маяк» Валерию Игошину. Он признан виновным в загрязнении вод реки Суры, повлекшем массовую гибель рыбы. Суд признал, что господин Игошин допустил сброс в Суру вредных веществ со значительным превышением предельно допустимой концентрации. Вину господин Игошин не признал и утверждал, что узнал о загрязнении реки только от гендиректора. На предприятии никаких санкций в отношении Игошина не применяли, а очистные сооружения смогут появиться только в конце следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пензенской области Фото: СУ СКР по Пензенской области

В Пензенской области Железнодорожный районный суд признал заместителя технического директора по энергетике ОАО «Маяк» Валерия Игошина виновным по ч. 2 ст. 250 УК РФ («Загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам и массовую гибель рыбы»).

Как сообщили в СУ СКР по Пензенской области, следствие и суд признали, что заместитель технического директора по энергетике предприятия, «достоверно зная» об отсутствии эффективной очистки сточных вод предприятия и нарушении заводом правил водопользования, не принял действенных мер по исправлению ситуации и допустил сброс в старицу реки Суры сточных и дренажных вод, содержащих вредные вещества со значительным превышением их предельно допустимых концентраций.

В результате, как отметили в следственном управлении, за год с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года произошло загрязнение поверхностных вод старицы реки Суры, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам и массовую гибель речной рыбы. Погибли 662 экземпляра общим весом 19,5 кг: 554 экземпляра плотвы, четыре серебряных карася, 104 уклейки. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, следствие оценило более чем в 465 тыс. руб., эти средства были взысканы с предприятия в полном объеме по гражданскому иску Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Уголовное дело рассматривалось с октября прошлого года. В суде господин Игошин не признал вину во вменяемом ему преступлении и сказал, что об обнаружении в районе ОАО «Маяк» погибшей рыбы ему стало известно в декабре 2021 года от своего непосредственного руководителя, которого вызывал следователь. «Считает, что место и причина гибели рыбы достоверно не установлены, при этом просит учитывать результаты лабораторных исследований, которыми установлено, что острого токсического действия сбрасываемая предприятием в реку сточная вода не оказывала»,— отметили в Железнодорожном суде.

Тем не менее, Валерию Игошину был назначен штраф 100 тыс. руб.

•ОАО «Маяк» — крупнейший в Пензенской области производитель бумаги и картона. Предприятие основано в 1850 году. Согласно опубликованным компанией данным, «Маяк» — единственный в России производитель бумаги — основы облицовочных материалов для мебельной промышленности, входит в число 20 крупнейших компаний России по производству тарных и писчепечатных видов бумаг, в число пяти крупнейших компаний России по производству обоев и тетрадей. По данным «СПАРК-Интерфакс», компанией владеют Василий Вдонин (87,58%), Владимир Вдонин (0,88%) и Татьяна Тулюпа (2,55%). Среднесписочная численность сотрудников — 611 человек. Выручка за 2021 год — 6,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.

В августе прошлого года глава Рос­природнадзора Светлана Радионова объявила, что ведомство намерено добиваться от ОАО «Маяк» возмещения ущерба окружающей среде на сумму более 2,58 млрд руб. и устранения нарушений природоохранного законодательства. По ее словам, ОАО «Маяк» «продолжает отравлять реку Суру». По ее словам, последняя проверка завершилась 27 июня 2022 года, инспекторы Рос­природнадзора выявили многочисленные нарушения и превышения опасных веществ в стоках фабрики. «Расчет размера вреда составил 1 млрд 139 млн 916 тыс. 556 руб. А всего с учетом данных прошлых проверок „Маяк“ успел навредить природе на сумму 2 млрд 581 млн 857 тыс. 250 руб.»,— написала госпожа Радионова в своем Telegram-канале. Директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин говорил «Ъ», что ОАО «Маяк» реализует проект реконструкции очистных сооружений, работы выполняются согласно графику, а удовлетворение требований Росприроднадзора может привести к остановке деятельности ­предприятия.

В картотеке Арбитражных дел обнаружить такой иск Росприроднадзора «Ъ» не удалось. В июле прошлого года ОАО «Маяк» пыталось оспорить признание компании нарушившей природоохранное законодательство. Проверка, состоявшаяся в декабре 2021 года, показала, что предприятие нарушает правила водопользования при сбросе сточных вод в водный объект, не соблюдает экологические требования при эксплуатации зданий и объектов капитального строительства, в результате чего в старицу Суры попадают фенол и медь в превышающих нормативы концентрациях, а также загрязняется воздух.

Нарушения должны были быть устранены до июня 2022 года, но ОАО «Маяк» утверждало, что срок для устранения выявленных Управлением Росприроднадзора нарушений недостаточен. В компании утверждали, что занимаются проектированием и строительством очистных сооружений, но устранить нарушения в установленные сроки не сможет. Тем не менее, в ноябре этого года суд отказал ОАО в удовлетворении иска в полном объеме. Сейчас на рассмотрении арбитражного суда Пензенской области находятся еще три аналогичных иска, но решение по ним пока не вынесено.

Директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин сказал «Ъ», что никаких санкций со стороны руководства к Валерию Игошину в связи с уголовным делом и приговором не было и он продолжает работать на предприятии. Предприятие частично признает свою вину в загрязнении Суры, но сооружения, позволяющие обеспечить полную очистку стоков, будут установлены только в третьем квартале 2024 года.

Сергей Петунин