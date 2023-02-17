Новгородский технопарк получит федеральную субсидию

Новгородское ООО «Технопарк "Трансвит"» (входит в группу компаний с аналогичным названием) начало подготовку к строительству в Великом Новгороде промышленного технопарка. Объем инвестиций оценивается в 480 млн рублей, большую часть профинансируют за счет федеральной субсидии в размере 372,5 млн рублей. Эксперты отмечают востребованность проектов создания технопарков и даже растущую конкуренцию между регионами в привлечении резидентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория ООО Технопарк «Трансвит» в Великом Новгороде

Фото: ООО Технопарк «Трансвит» Территория ООО Технопарк «Трансвит» в Великом Новгороде

Фото: ООО Технопарк «Трансвит»

Проект будет реализован на территории АО «Трансвит» (бывший Новгородский завод радиотехнических изделий) на Большой Санкт-Петербургской улице, 51, в Великом Новгороде. Общая площадь производственной площадки предприятия — более 10 га, на них расположены здания и сооружения общей площадью 60 тыс. кв. м. Собственное производство АО «Трансвит» занимает около 30% этих площадей, создаваемый технопарк будет расположен на земельном участке площадью 1,85 га.

Как рассказала «Ъ-СПб» директор технопарка «Трансвит» Ирина Чунина, в настоящее время на площадке ведутся работы по демонтажу зданий.

Министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев на странице в соцсети «ВКонтакте» после визита на стройплощадку уточнил, что идет очистка территории под будущие объекты и прокладываются временные коммуникации. «Следующий шаг — заливка фундамента»,— написал министр. Создание промышленного технопарка ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и, по мнению господина Носачева, должно помочь в решении проблемы отсутствия современных площадей для малых высокотехнологичных компаний.

Госпожа Чунина отметила, что реализация проекта ведется на условиях софинансирования: из общего объема инвестиций, который оценивается в 480 млн рублей, федеральный бюджет выделит 372,5 млн. Решение о предоставлении субсидии было одобрено экспертной группой Минэкономразвития России в декабре 2022 года.

Общая площадь намеченных к строительству и реконструкции зданий в рамках проекта — 6,5 тыс. кв. м. В частности, планируется реконструировать существующее производственное здание площадью 2,5 тыс. кв. м, в котором разместятся объекты общего пользования для резидентов: инжиниринговый центр и конгрессно-выставочный зал. Кроме того, для размещения резидентов будут построены два новых административно-производственных здания площадью 2,5 и 1,5 тыс. кв. м, а также модульная котельная. Строительство планируется завершить до конца 2024 года.

Распоряжение о создании промышленного технопарка «Трансвит» на территории АО «Трансвит» губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал 25 ноября 2020 года. Резидентами технопарка по состоянию на начало февраля являются 18 компаний и индивидуальных предпринимателей (из них девять стали резидентами в прошлом году), в том числе ООО ПКФ "Электрон-Комплекс"», ООО «НПФ ТЭО», ООО «НПП КИТ», ООО «НИП», ООО «НОРД-инжиниринг», ООО «Бионические технологии», ООО «ВМТ Сенсор». По словам госпожи Чуниной, интерес к работе на территории технопарка проявляют петербургские и московские компании. Директор технопарка не назвала объем инвестиций резидентов в проекты развития производств на территории, однако в правительстве области считают, что проект позволит привлечь около 200 млн рублей и создать 200 новых рабочих мест.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Технопарк "Трансвит"» зарегистрировано в мае 2017 года. Уставный капитал — 38,821 млн рублей. Учредитель компании — АО «Трансвит». Технопарк предлагает резидентам освобождение от налога на имущество на пять лет, снижение налога на прибыль в региональный бюджет с 17 до 13,5% (для резидентов, работающих по упрощенной системе налогообложения,— с 6 до 2%).

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что сейчас создание технопарков с необходимой для развития малого и среднего бизнеса инфраструктурой — значимый тренд и он будет достаточно востребованным. «Но для этого необходима действительно эффективная инфраструктура, с одной стороны, а с другой — очень важны налоговые преференции. Тема перспективная, и есть очень сильная конкуренция между регионами с точки зрения создания проектов технопарков»,— отмечает эксперт.

Вячеслав Калашников