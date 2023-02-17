Setl примеряет «Кожу»

Вчера холдинг Setl Group сообщил, что планирует выкупить и отреставрировать объект культурного наследия «Кожевенный завод А. А. Парамонова», в состав которого входят два здания площадью около 10 тыс. кв. м. Эксперты рынка недвижимости оценивают территорию бывшего завода подходящей для застройки под жилье или апартаменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Холдинг Setl Group сообщил, что планирует выкупить и отреставрировать объект культурного наследия «Кожевенный завод А. А. Парамонова»

Фото: Bestalex / Wikimedia.org Холдинг Setl Group сообщил, что планирует выкупить и отреставрировать объект культурного наследия «Кожевенный завод А. А. Парамонова»

Фото: Bestalex / Wikimedia.org

В пресс-службе холдинга говорят, что в настоящее время два здания бывшего Кожевенного завода А. А. Парамонова (Кожевенная линия В.О., 1–3, лит. Д и Р) — «Особняк владельца» и «Котельная» — находятся в собственности предприятия «Кожа» (бывшее АО «Кожа», сегодня ООО «Кожа СПб»). Согласно сведениям РГИС, площадь особняка равна 9,8 тыс. кв. м, котельная занимает 423 кв. м. «Setl Group планирует приобрести здания, а затем, после согласования проекта реставрации с КГИОП, приступить к работам»,— говорится во вчерашнем сообщении компании.

В декабре 2022 года в соцсетях градозащитников появилась информация о том, что на территории бывшего Кожевенного завода появились ограждения, а до этого несколько месяцев рабочие убирали инженерные коммуникации и срезали металл. В связи с этим активисты заподозрили, что объект готовят к сносу. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин очень оперативно отреагировал на ситуацию, поручив начать доследственную проверку по факту подготовки к сносу на следующий день после сообщений активистов. Как рассказал градозащитник Олег Мухин, проверка в настоящее время продолжается. «Следователи считают, что обнаруженные повреждения зданий были сделаны не в последнее время, а раньше»,— отметил господин Мухин.

В пресс-службе Setl Group настаивают, что в сделанном заявлении о намерениях в отношении памятника четко сформулирована позиция компании: «В ходе работ планируется обеспечить максимальное сохранение и восстановление всех внешних и внутренних архитектурных элементов зданий с последующим приспособлением под современные нужды».

По оценке Сергея Дуванова, руководителя проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге, стоимость приобретения зданий Кожевенного завода может составить не более 500 млн рублей, а затраты на восстановление особняка превысят 1,2–1,5 млрд рублей. Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, считает, что инвестиции в весь проект с учетом реставрационных работ могут составить 150–170 тыс. рублей за квадратный метр. «В данном месте можно реализовать проект жилой застройки или апартаментов,— дает оценку эксперт.— Такая концепция вполне удачна для тихой части Васильевского острова».

Александра Тен