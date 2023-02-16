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Единый центр подготовки к военной службе появится в Нижегородской области

На базе ДОСААФ в Нижегородской области планируется создать единый центр подготовки граждан к военной службе, сообщил министр кадровой и молодежной политики Сергей Бочаров на заседании комитета регионального парламента по бюджету и налогам.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Нижегородская, Тульская, Владимирская области и Приморский край вошли в число пилотных регионов по созданию таких центров»,– уточнил господин Бочаров.

Бюджетные расходы на создание центра составят 155 млн руб., на эти средства планируется отремонтировать здание ДОСААФ на проспекте Ленина площадью 7 тыс. кв.м. и купить новое оборудование. Управлять центром будет АНО «Авангард». Взамен финансирования ремонта министерство получит имущество ДОСААФ в бесплатное бессрочное пользование.

Крупнейший в России учебный центр «Авангард» учрежден правительством Москвы и расположен в Одинцовском районе Московской области. Его площадь составляет 28,5 га, ежегодно в нем учатся 30 тыс. курсантов. Планируется, что подобные центры появятся во всех российских регионах. Включение Нижегородской области в число пилотных регионов некоторые депутаты саркастично назвали «почетным правом первыми потратить деньги».

Владимир Зубарев

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