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Коммерсантъ FM
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Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков предложил идентификацию на криптобиржах по паспорту

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что механизм идентификации на легальных криптобиржах должен быть такой же, как в банках. Сейчас идентификация физлица в банках осуществляется по оригиналам паспорта и ИНН.

Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Анатолий Аксаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно действующему законодательству, физическое лицо для идентификации в банке должно предоставить кредитной организации следующую информацию: ФИО, гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в РФ, адрес места регистрации и жительства, ИНН. Юридическое лицо — наименование, организационно-правовую форму, ИНН или код иностранной организации, ОГРН и адрес регистрации.

«Если мы легализуем криптобиржи, то очевидно, они должны использовать в том числе механизм идентификации, через него работать. Так же как вся другая инфраструктура работает, так же должно работать. Просто система идентификации должна быть аналогична той, что есть в банках»,— сказал господин Аксаков на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Депутат добавил, что законопроект, вводящий майнинг в правовое поле, может по итогам доработок включать запрет на незаконные переводы в криптовалютах.

Законопроект о правовом регулировании майнинга криптовалют был внесен в Госдуму 17 ноября 2022 года. Его должны были согласовать до конца прошлого года. Однако, как пояснили в Госдуме, принятие законопроекта отложили из-за опасений, что майнинг будет использован для незаконного вывода денег за рубеж. Глава комитета Господин Аксаков сообщал, что документ продолжат рассматривать в 2023 году.

Эрдни Кагалтынов

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