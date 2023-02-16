Власти потратят 5 млн рублей на проект «Атриума» в Оренбурге

Детально-инструментальное обследование торгово-административного комплекса «Атриум» планируется в Оренбурге. На основе этого будет разработана проектно-сметная документация по дальнейшей эксплуатации подземной территории. На эти цели в городском бюджете совместно с правительством области заложено почти пять млн руб. Об этом сообщает городская администрация.

«Детальное обследование покажет, можно ли использовать, хотя бы частично, это пространство. Только после проведения работ мы сможем обозначить точную сумму, которая понадобится в будущем. Возможно, это будет дальнейшее строительство объекта – например, под парковку, такой вариант мы тоже рассматриваем»,– приводятся в сообщении слова главы Оренбурга Сергея Салмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Градоначальник отметил, что консервации «Атриума» «тоже большая работа, которая направлена на поддержание жизни объекта под землей, в том числе обеспечение воздухообмена, доступ к проведению необходимых работ».

В настоящее время «Атриум» представляет собой котлован в центре Оренбурга. Торгово-административный комплекс остается недостроенным несколько лет.

Ранее в Оренбурге произошло нападение на прежнего главу комитета по управлению имуществом администрации Дмитрия Цветкова. Эксперт предположил, что преступление могло быть связано с ситуацией с «Атриумом».

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «В Оренбурге избили главу КУИ».