Департамент труда Воронежской области возглавил экс-руководитель трудинспекции Иван Яцких

Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Ивана Яцких на должность руководителя департамента труда и занятости населения в четверг, 16 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. На этом посту он сменил Юрия Бая, который 13 лет возглавлял ведомство и уволился в сентябре прошлого года.

С октября 2017-го господин Яцких руководил Государственной инспекцией труда в Воронежской области, с февраля 2018-го — без приставки и.о. Он сменил предыдущего главного госинспектора труда Жанну Васильеву, которая тогда же перешла на работу в мэрию. В начале 2020 года Иван Яцких ушел на повышение в Роструд, где возглавлял управление осуществления федерального надзора в сфере труда. Региональной трудинспекцией сейчас руководит Ирина Мануковская в статусе и.о.

Владимир Зоркий

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