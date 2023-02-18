Стоимость блинного набора в городах мира

Выйти из полноэкранного режима Город (страна) В рублях* В % к Москве Дубай (ОАЭ) 489,98 277,5 Хайфа (Израиль) 365,89 207,2 Рим (Италия) 319,33 180,8 Париж (Франция) 311,79 176,6 Атланта (США) 299,45 169,6 Тбилиси (Грузия) 263,34 149,1 Прага (Чехия) 240,42 136,1 Ереван (Армения) 236,72 134,0 Лондон (Великобритания) 223,68 126,7 Порту (Португалия) 211,83 119,9 Белград (Сербия) 205,25 116,2 Валенсия (Испания) 199,37 112,9 Берлин (Германия) 195,24 110,6 Москва 176,60 100,0 Аланья (Турция) 176,57 100,0 Астана (Казахстан) 172,65 97,8 Хургада (Египет) 152,87 86,6 Бишкек (Киргизия) 130,37 73,8 Буэнос-Айрес (Аргентина) 106,66 60,4 Гоа (Индия) 103,17 58,4 Открыть в новом окне

*Для перевода цен в рубли использовались официальные курсы ЦБ РФ на 15.02.2023, для Аргентины неофициальный курс черного рынка.