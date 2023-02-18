Стоимость блинного набора в городах мира

|
|Город (страна)
|В рублях*
|В % к Москве
|Дубай (ОАЭ)
|489,98
|277,5
|Хайфа (Израиль)
|365,89
|207,2
|Рим (Италия)
|319,33
|180,8
|Париж (Франция)
|311,79
|176,6
|Атланта (США)
|299,45
|169,6
|Тбилиси (Грузия)
|263,34
|149,1
|Прага (Чехия)
|240,42
|136,1
|Ереван (Армения)
|236,72
|134,0
|Лондон (Великобритания)
|223,68
|126,7
|Порту (Португалия)
|211,83
|119,9
|Белград (Сербия)
|205,25
|116,2
|Валенсия (Испания)
|199,37
|112,9
|Берлин (Германия)
|195,24
|110,6
|Москва
|176,60
|100,0
|Аланья (Турция)
|176,57
|100,0
|Астана (Казахстан)
|172,65
|97,8
|Хургада (Египет)
|152,87
|86,6
|Бишкек (Киргизия)
|130,37
|73,8
|Буэнос-Айрес (Аргентина)
|106,66
|60,4
|Гоа (Индия)
|103,17
|58,4