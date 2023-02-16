Шпинделем по санкциям

Бывшая «дочка» швейцарской Fischer Spindle Group — «Фишер шпиндель технолоджи» — планирует до конца 2023 года запустить в Новосибирске производство высокоскоростных шпиндельных узлов для металлообрабатывающих станков с ЧПУ. Инвестиции составят около 0,5 млрд руб. Потребность станкостроительных предприятий в мотор-шпинделях в компании оценивают в 100 единиц в год и рассчитывают полностью закрывать этот объем к 2025 году. Часть продукции при этом будет поставляться на экспорт — в «дружественные России страны». Эксперты полагают, что на фоне санкционного давления у проекта есть высокие шансы на успешную реализацию, окупаемость инвестиций они оценивают в срок от пяти лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потребность станкостроительных предприятий в мотор-шпинделях в «Фишер шпиндель технолоджи» оценивают в 100 единиц в год

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Потребность станкостроительных предприятий в мотор-шпинделях в «Фишер шпиндель технолоджи» оценивают в 100 единиц в год

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Компания «Фишер шпиндель технолоджи» (ФШТ) планирует создать на арендованной площадке (около 2 тыс. кв. м) завода «Электроагрегат» в Новосибирске производство высокоскоростных шпиндельных узлов (мотор-шпинделей) для металлообрабатывающих станков с ЧПУ. Инвестиции в проект оцениваются в 0,5 млрд руб., об этом „Ъ-Сибирь“ рассказали в компании. Часть из них компания рассчитывает получить в виде льготного займа ФРП или субсидии.

ООО «Фишер шпиндель технолоджи» было зарегистрировано в Новосибирске в 2010 году. Компания, по информации ее официального сайта, стала первым сервисным центром по ремонту и обслуживанию шпинделей швейцарской группы компаний Fischer Spindle Group. По данным «СПАРК-Интерфакс», до мая 2022 года Fischer Spindle Group AG владела 48% в уставном капитале компании, еще 52% принадлежали российскому предпринимателю Юрию Яковцу. С 19 мая господин Яковец увеличил свою долю до 70%, еще 30% отошло московскому ООО «ПАРС». В 2021 году компания получила 313,3 млн руб. выручки и 9,6 млн руб. чистой прибыли.

Первый рабочий прототип планируется получить в мае-июне, а предсерийную партию — выпустить в декабре 2023 года. «Речь идет о высокоточных высокопроизводительных агрегатах, то есть несколько десятков уже считается хорошей серией. Планируемая мощность нашего нового производства, по консервативной оценке, к 2025 году составит 100–120 изделий в год (на сумму около 500 млн руб.). Потребность в такой продукции сегодня как раз около 100 единиц, она будет возрастать при плановом развитии отечественных станкостроительных предприятий и производств»,— рассказали „Ъ-Сибирь“ в компании. Там добавили, что покупателями шпинделей ФШТ станут производители металлообрабатывающих станков как из России, так и из «дружественных государств».

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что на фоне внешних ограничений на рынке шпиндельных устройств в России образовались незаполненные ниши, а его объемы могут достигать сотен миллиардов рублей. «Перспектива успешной реализации проекта достаточно велика в первую очередь потому, что у компании есть внутренний спрос на производимую продукцию в полном объеме. Главным фактором успеха такого производства являются заказы на выпускаемые изделия. Уже сейчас их объемы оцениваются сопоставимо с объемами производства, это влияние должно быть позитивным»,— говорит аналитик.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский предположил, что предприятие с высокой вероятностью будет ориентировано на небольшой круг потребителей или же вовсе может быть в будущем интегрировано в станкостроительный кластер, где будет являться одним из звень­ев в производственной цепочке. Развитие и модернизация станкостроительной отрасли в России, по его словам, имеют высокую актуальность, поскольку, учитывая мировые тренды, российские производители не входят в число лидеров этого сегмента. При этом, отмечает господин Жарский, внутренний рынок, учитывая специфику некоторых предприятий, имеет довольно высокую потребность в зарубежных компонентах.

«Учитывая санкционную риторику, потенциал для внутрироссийского развития производства отдельных деталей имеет высокую емкость. Риск запуска производства таких деталей для станков, на наш взгляд, минимален, и 120 изделий в год — это лишь отправная точка, так как с высокой вероятностью будущее предприятие уже подразумевает потенциального потребителя или потребителей»,— считает господин Жарский. По его мнению, при наличии налоговых льгот, комфортном для бизнеса уровне заемных средств и приемлемом ценообразовании комплектующих и сырья проект может окупиться за 5–7 лет. Господин Чернов, в свою очередь, оценивает окупаемость такого проекта в 5–10 лет.

Дарья Решетникова, Оксана Павлова