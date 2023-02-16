СКР возбудил дело после смерти задержанного в отделе полиции Красноярска

В Красноярске завели уголовное дело после смерти подозреваемого в районном отделе полиции. Об этом рассказали в краевом управлении Следственного комитета России (СКР).

События, в которых предстоит разобраться следствию, произошли 9 февраля. Согласно материалам дела, в тот день оперативники, которые работали над раскрытием кражи мобильного телефона, задержали 51-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции. Задержанный выпрыгнул из окна второго этажа, получив травму, и ушел. Впоследствии красноярца поймали и повторно доставили в полицейский участок.

В коридоре, говорится в деле, оперуполномоченный подошел к задержанному и нанес ему ногой и руками несколько ударов по голове и телу. Через некоторое время мужчина скончался на месте происшествия.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч.3 ст. 286 УК РФ), за что ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет. По решению суда оперативника поместили под домашний арест. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности в отношении неустановленных сотрудников отдела полиции (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

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Илья Николаев