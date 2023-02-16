Денежные перечисления из РФ в Грузию в январе выросли на 1000% год к году

По данным Национального (центрального) банка Грузии, общий объем денежных перечислений из России в Грузию в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос более чем на 1000% (1096%). Сумма переводов достигла $317,3 млн.

По этому показателю Россия по-прежнему лидирует среди всех государств, откуда в Грузию перечисляется валюта. Для сравнения, из Италии перечислено $40 млн. Она на втором месте. На третьем — США ($29 млн).

Всего в январе 2023 года в Грузию из-за рубежа перечислено $445 млн. Причем если из других государств деньги перечисляют в основном грузины, эмигрировавшие из страны в ЕС и США в поисках заработка, то из РФ валюта поступает в адрес российских иммигрантов.

В минувшем году россияне перечислили в Грузию более $2 млрд. Это на 500% больше, чем в 2021 году. В результате ВВП Грузии увеличилось на 10,3%, на рынке недвижимости начался бум, национальная валюта лари укрепилась почти на треть, Национальный банк страны закупил большое количество наличной валюты, покрыв тем самым часть суверенных долговых обязательств, а валютные резервы Грузии впервые в истории достигли рекордных $4,9 млрд. Как следствие, рейтинговое агентство Fitch впервые повысило кредитную оценку кавказской страны до BB c позитивной перспективой дальнейшего роста кредитного рейтинга.

И это притом что Национальный банк под давлением внешних факторов вынужден вводить ряд ограничений. Например, грузинским банкам запрещено принимать переводы больше чем $2000. Причем вне зависимости от валюты перевода получателю выдаются лари по коммерческому курсу.

Георгий Двали, Тбилиси