Прокуратура проверит предприятия, не снижающие выбросы при режиме «черного неба» в Новосибирске

Новосибирская природоохранная прокуратура проведет проверку компаний, которые не снижают выбросы вредных веществ в атмосферу во время режима «черного неба». Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал глава ведомства Дмитрий Цуканов, пояснив, что поводом для проверки стали неоднократные прогнозы Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) о неблагоприятных метеоусловиях в Новосибирске в феврале.

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«В ходе проверке будет дана оценка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, по выполнению обязанностей по снижению выбросов при получении прогнозов неблагоприятных метеоусловий», — заявил прокурор.

Сейчас в Новосибирске действует режим «черного неба». На сайте Западно-Сибирского УГМС указано, что с 18:00 16 февраля до 18:00 17 февраля в городе сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности.

«Существуют климатические условия, при которых в воздухе скапливаются вредные выбросы от автомобилей, предприятий. Есть трубы от котельных. Все это есть. Это происходит в особых условиях. Это далеко не круглый год, но такие дни бывают. В этом случае мы предупредить (горожан, — «Ъ»). И МЧС и мы (городские власти, — «Ъ») предупреждаем новосибирцев о том, что на улицах такая обстановка. Как правило, это дни с низкой температурой и безветрием. Мы находимся в ветряной зоне и город, если говорить бытовым языком, хорошо проветривается», — прокомментировал журналистам жалобы на качество воздуха в городе мэр Анатолий Локоть, добавив, что выбросы в атмосферный воздух контролируются.

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