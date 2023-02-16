Новым верховным ламой Калмыкии утвержден Тендзин Чойдак

Настоятель Центрального хурула Калмыкии Тендзин Чойдак (Мутула Овьянов) назначен верховным ламой республики 15 февраля, сообщает пресс-служба религиозного учреждения. Предыдущий глава буддистов Калмыкии был признан иноагентом и покинул свой пост в конце января.

Трое кандидатов были предварительно выбраны на собрании монашеской Сангхи Калмыкии 31 января. Из трех претендентов на пост по решению далай-ламы XlV утвержден Тензин Чойдак.

«Монашеская Сангха Калмыкии поздравляет геше-ла с пожеланиями плодотворной работы на посту Верховного ламы калмыцкого народа. Они убеждены, что геше Мутул принесет большое благо дальнейшему развитию буддизма в республике Калмыкия»,— сообщается на сайте Центрального хурула республики.

В интервью Центру тибетской культуры и информации геше Тендзин Чойдак рассказывал, что родился в 1977 году в поселке Цаган-Нур в Калмыкии. Обучался на физическом факультете КГУ, но оставил университет, чтобы начать служить в первом буддийском хуруле республики. Священнослужитель прошел полный 16-летний курс обучения в буддийском монастыре Дрепунг Гоманг. Вернулся в Россию в 2014 году и с 2015 года является настоятелем Центрального хурула.

Прежний Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков), возглавлявший религиозную общину республики с начала 1990-х годов, ушел со своего поста 28 января 2023 года. Накануне Минюст внес его в перечень иностранных агентов. Тэло Тулку Ринпоче осудил боевые действия на Украине. Прежний верховный лама республики имеет гражданство США.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону