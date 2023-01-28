Верховный лама Калмыкии покинул пост после признания его иноагентом

Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) покинул свой пост. Накануне Минюст признал его иностранным агентом. Лама сказал, что служил «калмыцкому народу и буддистам всей России». Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на сайте Центрального хурула Калмыкии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков)

Фото: GgvlaD / Wikipedia Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков)

Фото: GgvlaD / Wikipedia

Верховный лама Калмыкии передал все полномочия настоятелю Калмыцкого центрального буддийского монастыря «Геден Шеддуп Чой Корлинг» геше Тендзину Чойдаку (Мутулу Овьянову) и администратору гелонгу Йонтену Лодою (Сергею Киришову).

«Народу Калмыкии и всем последователям буддизма в эти трудные времена я желаю сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия, на которых зиждется исповедуемое нами Учение Будды»,— заявил лама.

Тэло Тулку Ринпоче — верховный лама Калмыкии с начала 1990-х годов, а также официальный представитель лидера тибетского буддизма далай-ламы XIV в России, Монголии и СНГ. В октябре 2022 года он осудил боевые действия на Украине. Это было первым случаем публичной критики военной операции от религиозного лидера России.

В октябре лама говорил, что уехал из России и проживает в Монголии, где проводит встречи с калмыками и другими российскими буддистами, уехавшим от мобилизации. Лама родился в диаспоральной калмыцкой семье в США. Большую часть жизни он прожил в Калмыкии. Получил американское гражданство только в 2022 году.

Анастасия Ларина