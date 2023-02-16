Жителя Липецкой области задержали за финансирование украинского полка «Азов»

Управление ФСБ России по Липецкой области возбудило уголовное дело о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении местного жителя Даниила Клюки. Согласно материалам суда, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье», мужчина заключен на два месяца под стражу в СИЗО-1 регионального УФСИН.

Уголовное дело было возбуждено 10 февраля. По версии следствия, 18 октября 2022 подозреваемый, являясь сторонником антироссийских взглядов, обменял 20 тыс. руб. на криптовалюту, которую перевел на электронный кошелек для финансирования украинской организации «Азов», запрещенной в Российской Федерации и признанной террористической. Деньги, как считает следствие, переводились для приобретения оружия, дронов-камикадзе, военного оборудования, радиостанций, обмундирования, амуниций и иного снаряжения на нужды украинских вооруженных формирований, ведущих боевые действия против вооруженных сил РФ.

После задержания подозреваемый признал вину и не возражал против заключения его под стражу. Избрание этой меры пресечения было мотивировано тем, что он неоднократно выражал намерение пересечь границу и отправиться на территорию Украины.

Сергей Толмачев

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