Воронежские мусоровозы подключили к системе отслеживания движения ТКО

Воронежская область подключилась к пилотному проекту Российского экологического оператора (РЭО) по прослеживаемости твердых коммунальных отходов (ТКО), рассказали в пресс-службе облправительства. Регион стал одним из 42 субъектов РФ, участвующих в проекте. Таким образом, число подключенных к системе мусоровозов достигло 5 513 штук. По мнению РЭО, это должно помочь оптимизировать схемы обращения с ТКО и снизить тарифную нагрузку на население. Также эксперимент поспособствует исключению из отрасли недобросовестных подрядчиков, которые сбрасывают отходы в несанкционированных местах.

«Мы анализируем, какие контейнерные площадки мусоровоз посещал, учтены ли они в территориальных схемах или нет, на какие объекты терсхемы он привозил отходы, соблюдал ли схемы потоков согласно терсхеме. Мы также видим среднюю протяженность маршрута, благодаря чему можно оценить справедливость тарифа»,— подчеркнул гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Всего, по данным правительства Воронежской области, в сфере обращения с ТКО в РФ работает более 22 700 транспортных средств, из них более половины (15 400) — это мусоровозы. Территория России поделена на 253 зоны, в которых работают 182 регоператора по обращению с ТКО.

О том, кто должен ликвидировать бесхозные свалки, читайте в публикации «Ъ».

Мария Старикова