Власти Казани распорядились ликвидировать больницу скорой помощи

Исполком Казани постановил ликвидировать АО «Больница скорой медицинской помощи». Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.

Речь идет о предприятии, которое находится на улице Татарстан, 11. Ликвидировать его необходимо до конца июля этого года. Решение власти Казани приняли, учитывая рекомендация совета директоров компании.

Согласно документу, комитет земельных и имущественных отношений в качестве единственного акционера АО должен назначить ликвидационную комиссию, чьим главой является гендиректор предприятия Рафис Билялов.

Согласно данным сайта Rusprofile.ru, АО «Больница скорой медицинской помощи» было зарегистрировано в декабре 2012 года. Его уставной капитал составляет 32,99 млн руб.

"Ъ-Казань"