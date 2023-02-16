Во Львовской области произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры

Власти Львовской области Украины сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры во время воздушной тревоги. Никто не пострадал, пожар на месте взрыва потушен. Не уточняется, о каком объекте идет речь. Львовская область граничит с Польшей.

«Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области»,— написал председатель львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

В ночь на 16 февраля воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины. Местные СМИ сообщали о взрывах во Львовской, в Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Леонид Уварчев