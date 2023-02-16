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Коммерсантъ FM
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Россия передала Кубе гуманитарную помощь с 25 тыс. тоннами пшеницы

Россия отправила Кубе гуманитарную помощь, в которую вошло 25 тыс. тонн пшеницы. Церемония передачи прошла в порту Гаваны. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости».

«Несмотря на все вызовы, Россия и Куба продолжают развивать свои стратегические отношения, основанные на духе дружбы, солидарности и взаимной симпатии между нашими народами. <...> Я уверен, что прибытие этой новой партии пшеницы окажет реальную поддержку многим здесь, на Кубе»,— сказал посол России на Кубе Андрей Гуськов на церемонии передачи гуманитарной помощи.

В декабре 2022 года премьер России распорядился выделить МЧС средства на закупку 25 тыс. тонн пшеницы для гуманитарной помощи Кубе. В апреле 2022 года Россия также направила на остров около 20 тыс. тонн пшеницы.

Олеся Павленко

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