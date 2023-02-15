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В регуляторную песочницу на госуслугах запустят охотников

Новосибирская область первой начнет перевод в электронный вид разрешений для них

Белый дом утвердил запуск экспериментального правового режима (ЭПР) по переводу в электронный вид разрешений на охоту в общедоступных охотничьих угодьях Новосибирской области. Это первый в РФ ЭПР в сфере предоставления госуслуг. В Минэкономики рассчитывают, что проект существенно упростит процедуру получения разрешения на охоту. При этом у охотников по-прежнему остается возможность оформлять документы в бумажном виде.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении программы ЭПР («цифровые песочницы») в сфере цифровых инноваций по выдаче электронного разрешения на добычу охотничьих ресурсов в Новосибирской области. ЭПР подготовило Минэкономики, инициаторами выступили областные минприроды и минцифры. Отметим, что это первый такой проект в сфере предоставления муниципальных и государственных услуг в РФ.

«Проект позволяет существенно упростить процедуру получения разрешения на охоту — теперь это можно сделать на мобильном телефоне с помощью портала госуслуг»,— прокомментировал замминистра экономического развития Максим Колесников.

Для этого регион разработал специальные программные решения и мобильное приложение, они дают техническую возможность охотнику заполнить электронный документ удаленно. Сведения о добытой дичи будут также поступать в специальный контур, который включает в себя подсистему «Охота» (интегрирована с ЕПГУ), программное решение «iЕгерь» и мобильное приложение «iХантер».

Приложения обеспечивают полный функционал вне зависимости от состояния связи, отмечают в Минэкономики. При отсутствии подключения к интернету внесенные сведения сохранятся, а при появлении — они автоматически будут переданы на портал госуслуг и в ведомственную систему. Заполненное разрешение по мере добычи дичи позволяет егерю на месте проверки убедиться в добросовестности охотника и соблюдении им правил охоты, объяснили в ведомстве.

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Несмотря на то, что около 85% заявлений на разрешение на охоту в 2022 году (выдано более 35 тыс. разрешений) было подано через портал госуслуг, за документами охотники вынуждены приходить в МФЦ или в министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. По словам главы регионального ведомства Евгения Шестернина, проект избавит их от этого и даст возможность оказывать услугу круглосуточно. При этом получить документ по-прежнему можно будет и в бумажном виде.

ЭПР устанавливается сроком на три года. Единственным его субъектом является региональное министерство природных ресурсов и экологии, присоединение других субъектов невозможно. Пока, как отметил Евгений Шестернин, эксперимент распространится только на добычу водоплавающей дичи. По словам министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря, получить электронное разрешение можно будет к весеннему сезону охоты в начале апреля текущего года.

Венера Петрова

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