Жители домов на Татищева, попадающих под снос, отказались продавать свое жилье

Собственники домов и квартир на ВИЗе (район Екатеринбурга) отказались продавать свои дома, которые попадают под снос ради расширения улицы Татищева. Об этом рассказал заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию городской думы.

«В бюджете на оценку помещений на Заводской, 30 и Заводской 15 (корпуса 6 и 7) в 2022 году заложили 5 млн руб. Еще 100 млн руб. в городском бюджете было отведено на выкуп помещений на улице Татищева, но выкуплено только два помещения на 10 млн руб. Дальше мы уходим в суды и в следующем году по решениям судов будем выкупать улицу Татищева», — рассказал Владимир Гейко.

Как сообщалось ранее, улица Татищева будет расширена от Красноуральской до Викулова. Из-за этого под снос попадает часть пятиэтажного дома на Заводской, 30. Изъять планируют 45 квартир. Также снести планируют семь корпусов на Заводской, 15А, дома на Татищева, 69, 63, 67А, 65. Также заявлялось, что на выкуп необходимо около 500 млн руб.

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