Строительство обхода Адлера в проекте скоростной трассы Джубга—Сочи за 74 млрд руб. начнется в 2022 году

Первый этап строительства новой автомобильной трассы Джубга—Сочи в обход Адлера начнется в текущем году, завершить первую очередь планируют в 2026 году, объем вложений составит 74 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Планы создания новой скоростной дороги, которая станет дублером трассы А-147, обсуждались на совещании правительства России по экономическим вопросам. В настоящее время прорабатываются технические решения и финансовая модель проекта. По предварительным расчетам, на выходе с обхода в направлении микрорайона Адлер будет следовать 14 тыс. автомобилей в сутки, в том числе поток транспорта в аэропорт. В направлении Красной Поляны на новом участке прогнозируется около 10 тыс. единиц автотранспорта в сутки.

В настоящее время по автотрассе в районе поселков Хоста и Кудепста ежесуточно проезжают около 75 тыс. автомобилей, после ввода в эксплуатацию обхода Адлера нагрузка на этот участок дороги сократится на треть.

Анна Перова, Краснодар