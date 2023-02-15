«Т Плюс» выиграла спор с ФАС о завышении энергоцен

Верховный суд (ВС) поставил точку в споре ФАС с «Т Плюс» о манипуляции ценами на электроэнергию. ВС не будет пересматривать решения судов: в передаче кассационной жалобы ФАС в судебную коллегию ВС отказано, говорится в картотеке судебных дел. ФАС еще имеет возможность подать жалобу на имя председателя или зампредседателя ВС, но шанс, что он согласится передать дело в экономколлегию, по статистике весьма невелик.

ФАС осенью 2021 года обвинила «Т Плюс» в манипулировании ценами на рынке на сутки вперед (РСВ, конкурентный сектор торговли электроэнергией). По версии службы, энергокомпания намеренно завышала цены в торговых заявках с февраля по апрель 2019 года, из-за чего цены РСВ в отдельных регионах и в целом в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) росли выше обычного.

ФАС возбудила в отношении холдинга административное дело о нарушении антимонопольного законодательства. В ФАС летом 2022 года заявляли, что штраф для «Т Плюс» составит 846,5 млн руб. «Т Плюс» с марта 2022 года оспаривала обвинения ФАС в судах и выиграла все инстанции. Первая инстанция постановила, что генкомпании могут включать в цену заявки рентабельность, причем ее величина не ограничена.

ФАС еще имеет возможность подать жалобу на имя председателя или зампредседателя ВС, но шанс, что он согласится передать дело в экономколлегию, по статистике весьма невелик. В ФАС заявили «Ъ», что планируют подать соответствующую жалобу.

Полина Смертина, Анна Занина