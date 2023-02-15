Доля иностранного капитала в российских банках опустилась ниже 10% за 2022 год

Размер участия иностранного капитала в общем уставном капитале российских банков сократился с 10,73% на 1 января 2022 года до 8,97% на 1 января 2023 года. Доля иностранного капитала в российских кредитных организациях за аналогичный период сократилась с 10,01% до 9,58%, сообщает Банк России.

Регулятор уточняет, что на 1 января текущего года совокупный капитал российских банков составил 3045,9 млрд руб., а иностранный капитал кредитных организаций России — 273,1 млрд руб. Уставный капитал российских страховых организаций на 1 января 2023 года составил 227,4 млрд руб., а иностранный капитал в этих организациях — 21,7 млрд руб., сообщил ЦБ.

По данным Банка России, по состоянию на март 2022 года в РФ работали 52 банка с иностранным капиталом. После начала военной операции России на Украине многие кредитные организации с иностранным капиталом покинули российский рынок. В октябре Владимир Путин утвердил перечень из 45 кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями, акциями и вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение. Среди них крупнейшие иностранные игроки, включая Райффайзенбанк, Юникредит-банк и Ситибанк

Эрдни Кагалтынов