Проректора ПГНИУ нашли в Московском физтехе

Новым проректором по учебной работе Пермского государственного национального исследовательского университета будет назначена Анна Габдурафикова, рассказали «Ъ-Прикамье» источники, близкие к вузу. Сегодня она будет представлена коллективу на заседании ученого совета. Ранее госпожа Габдурафикова была директором заочной физико-технической школы МФТИ. Анна Габдурафикова закончила факультет управления и прикладной информатики Московского физтеха в 1999 году, является кандидатом физико-математических наук. В ПГНИУ она займется организацией учебного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МФТИ Фото: МФТИ

И.о. проректора по учебной работе Елена Бабушкина, назначенная в январе этого года будет руководить учебно-методическим управлением ПГНИУ.

Напомним, кадровые перестановки в руководстве вуза начались после того, как и.о. ректора Пермского университета был назначен Игорь Германов. Ранее он назначил проректором по молодежной политике Ольгу Мещерякову, а также упразднил должности проректоров по общим вопросам и взаимодействию с органами госвласти.