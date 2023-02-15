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Коммерсантъ FM
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В Саратовской области прокуратура проверит все приюты для животных

В Саратовской области по поручению прокурора региона Сергея Филипенко организованы проверки работы приютов для животных, действующих на территории субъекта. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура региона намерена с привлечением специалистов управления ветеринарии правительства области дать оценку требований ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства и других норм содержания животных.

Проверка организована в связи с нарушениями, выявленными в частном приюте «Рич» в Гагаринском районе Саратова. Волонтеры обнаружили там более 80 трупов кошек и собак, сложенных в мусорный контейнер.

По результатам прокурорской проверки в отношении директора приюта Юлии Климовой были возбуждены дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил), ч. 1 ст. 10.7 КоАП РФ (сокрытие падежа), ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение правил утилизации биологических отходов).

Сергей Петунин, Саратов

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