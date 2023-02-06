Надзор за собачьим делом

Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту обнаружения в частном приюте для животных «Рич» в Гагаринском районе Саратова более 80 трупов собак и кошек. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Информация о массовой гибели животных появилась в социальных сетях. В прокуратуре обещают принять меры реагирования в случае, если будут выявлены нарушения. В приюте «Рич» говорят об организованной травле ­организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовские городские власти обещали поддержать приют «Рич»

Фото: Пресс-служба администрации Саратова Саратовские городские власти обещали поддержать приют «Рич»

Фото: Пресс-служба администрации Саратова

В прокуратуре Саратовской области сообщили о начале проверки исполнения ветеринарного и иного законодательства после обнаружения в частном приюте для животных более 80 трупов кошек и собак. Как сообщили в надзорном органе, сейчас эксперты устанавливают причины смерти животных, на место выезжала прокурор Гагаринского района Дина Бахтеева. «В случае выявления нарушений ветеринарного и иного законодательства при содержании животных будут приняты меры реагирования. Также прокуратура контролирует ход и результаты проведения процессуальной проверки по данному факту»,— отметили в прокуратуре.

Информация о том, что в приюте «Рич» в селе Юрьевка Гагаринского района Саратова обнаружено большое количество погибших животных, появилась в социальных сетях. Местные волонтеры побывали на месте в минувшие выходные, они выложили снимки трупов собак и кошек, сложенных в контейнер для мусора.

Позже волонтеры создали петицию на Change.org с требованием принудить Благотворительный фонд защиты животных «Рич (Ценный)» к исполнению законодательства об ответственном обращении с животными, которое, по их мнению, его руководство нарушает. В частности, они утверждают, что, судя по подсчетам, «исходя из постов в сети интернет», в декабре 2022 и январе 2023 годов в приют поступило 69 собак и 17 кошек, однако, как утверждают волонтеры, ни возврат животных в прежние места их обитания, ни передача животных новым владельцам не осуществляется.

«Климовой Юлией Владимировной (директор приюта. — «Ъ») не ведется учет животных, о том свидетельствуют ее посты, где она указывает количество животных то 702, то 600, то 502»,— говорится в петиции.

Они просят, чтобы директор приюта «остановила постоянный поток новых животных, … вернула требующим владельцам обратно своих питомцев, начала лечение имеющихся у нее ­животных».

Частный приют «Рич» работает в селе Юрьевка Гагаринского района Саратова (до 2022 года — Саратовский район области). Благотворительный фонд защиты животных "Рич (Ценный)" зарегистрирован в октябре 2021 года. До этого приют работал как ООО «Рич». Единственный учредитель и директор — Юлия Климова. В 2021 году на приют несколько раз обращал внимание занимавший на тот момент пост главы Саратова Михаил Исаев. «Здесь содержится более 600 собак и около сотни кошек. Всю свою деятельность приют осуществляет на благотворительные пожертвования. Оценил лично, в каких хороших условиях живут животные, познакомился с хозяйками объекта. Считаю, что у муниципалитета есть возможность помочь с увеличением количества вольеров и покупкой корма»,— писал он на своих страницах в соцсетях.

Также в Саратове действует пункт содержания животных МБУ «Дорстрой», рассчитанный на 150 особей. В июне 2021 года в Заводском районе Саратова был открыт муниципальный приют на 400 собак.

В благотворительном фонде защиты животных называют происходящее «активной травлей приюта». Его директор Юлия Климова выпустила видеообращение, в котором говорит, что организация не способна спасти всех поступающих туда животных.

«Мы собираем из города всех собак. Мы не смотрим, больные они или нет. У нас есть карантины. Мы закупаем пачками все необходимые препараты, начиная от вакцинации, заканчивая гормонами и антибиотиками, всех абсолютно вакцинируем. Но, к сожалению, спасти всех невозможно. Очень много щенков умирает, но также очень много мы спасаем. На протяжении 12 лет мы спасли множество собак»,— пояснила госпожа Климова. По ее словам, у фонда заключен договор на вывоз трупов животных с ООО «Центр распределения биологических отходов „Био мир“», действующий уже в течение трех лет. «Да, мы щенков клали в контейнеры. Не успели вывезти всех щенков, которые умерли за два месяца. Ну что мы сделаем? Пускай нам выписывают штрафы»,— сказала госпожа Климова. Сделать это организация не успела, так как сама Юлия Климова, с ее слов, в течение двух месяцев находится в больнице.

В декабре прошлого года Служба ветеринарии Астраханской области направила в природоохранную прокуратуру региона обращение, в котором указала, что в действиях сотрудников ООО «Экоприют» может усматриваться состав «жестокого обращения с животными» (ст. 245 УК РФ). Полиция сообщила, что на территорию скотомогильника в Приволжском районе Астраханской области на автомобиле, принадлежащем ООО «Экоприют», привезли для утилизации несколько десятков трупов собак со следами увечий. В приюте объяснили массовую гибель собак эпидемией бешенства. Карантин был снят только 31 декабря, о результатах проверки надзорные и правоохранительные органы не сообщали.

Сергей Петунин