Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Надзор за собачьим делом

Прокуратура проверяет саратовский частный приют для животных

Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту обнаружения в частном приюте для животных «Рич» в Гагаринском районе Саратова более 80 трупов собак и кошек. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Информация о массовой гибели животных появилась в социальных сетях. В прокуратуре обещают принять меры реагирования в случае, если будут выявлены нарушения. В приюте «Рич» говорят об организованной травле ­организации.

Саратовские городские власти обещали поддержать приют «Рич»

Саратовские городские власти обещали поддержать приют «Рич»

Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Саратовские городские власти обещали поддержать приют «Рич»

Фото: Пресс-служба администрации Саратова

В прокуратуре Саратовской области сообщили о начале проверки исполнения ветеринарного и иного законодательства после обнаружения в частном приюте для животных более 80 трупов кошек и собак. Как сообщили в надзорном органе, сейчас эксперты устанавливают причины смерти животных, на место выезжала прокурор Гагаринского района Дина Бахтеева. «В случае выявления нарушений ветеринарного и иного законодательства при содержании животных будут приняты меры реагирования. Также прокуратура контролирует ход и результаты проведения процессуальной проверки по данному факту»,— отметили в прокуратуре.

Информация о том, что в приюте «Рич» в селе Юрьевка Гагаринского района Саратова обнаружено большое количество погибших животных, появилась в социальных сетях. Местные волонтеры побывали на месте в минувшие выходные, они выложили снимки трупов собак и кошек, сложенных в контейнер для мусора.

Позже волонтеры создали петицию на Change.org с требованием принудить Благотворительный фонд защиты животных «Рич (Ценный)» к исполнению законодательства об ответственном обращении с животными, которое, по их мнению, его руководство нарушает. В частности, они утверждают, что, судя по подсчетам, «исходя из постов в сети интернет», в декабре 2022 и январе 2023 годов в приют поступило 69 собак и 17 кошек, однако, как утверждают волонтеры, ни возврат животных в прежние места их обитания, ни передача животных новым владельцам не осуществляется.

«Климовой Юлией Владимировной (директор приюта. — «Ъ») не ведется учет животных, о том свидетельствуют ее посты, где она указывает количество животных то 702, то 600, то 502»,— говорится в петиции.

Они просят, чтобы директор приюта «остановила постоянный поток новых животных, … вернула требующим владельцам обратно своих питомцев, начала лечение имеющихся у нее ­животных».

Частный приют «Рич» работает в селе Юрьевка Гагаринского района Саратова (до 2022 года — Саратовский район области). Благотворительный фонд защиты животных "Рич (Ценный)" зарегистрирован в октябре 2021 года. До этого приют работал как ООО «Рич». Единственный учредитель и директор — Юлия Климова. В 2021 году на приют несколько раз обращал внимание занимавший на тот момент пост главы Саратова Михаил Исаев. «Здесь содержится более 600 собак и около сотни кошек. Всю свою деятельность приют осуществляет на благотворительные пожертвования. Оценил лично, в каких хороших условиях живут животные, познакомился с хозяйками объекта. Считаю, что у муниципалитета есть возможность помочь с увеличением количества вольеров и покупкой корма»,— писал он на своих страницах в соцсетях.

Также в Саратове действует пункт содержания животных МБУ «Дорстрой», рассчитанный на 150 особей. В июне 2021 года в Заводском районе Саратова был открыт муниципальный приют на 400 собак.

В благотворительном фонде защиты животных называют происходящее «активной травлей приюта». Его директор Юлия Климова выпустила видеообращение, в котором говорит, что организация не способна спасти всех поступающих туда животных.

«Мы собираем из города всех собак. Мы не смотрим, больные они или нет. У нас есть карантины. Мы закупаем пачками все необходимые препараты, начиная от вакцинации, заканчивая гормонами и антибиотиками, всех абсолютно вакцинируем. Но, к сожалению, спасти всех невозможно. Очень много щенков умирает, но также очень много мы спасаем. На протяжении 12 лет мы спасли множество собак»,— пояснила госпожа Климова. По ее словам, у фонда заключен договор на вывоз трупов животных с ООО «Центр распределения биологических отходов „Био мир“», действующий уже в течение трех лет. «Да, мы щенков клали в контейнеры. Не успели вывезти всех щенков, которые умерли за два месяца. Ну что мы сделаем? Пускай нам выписывают штрафы»,— сказала госпожа Климова. Сделать это организация не успела, так как сама Юлия Климова, с ее слов, в течение двух месяцев находится в больнице.

В декабре прошлого года Служба ветеринарии Астраханской области направила в природоохранную прокуратуру региона обращение, в котором указала, что в действиях сотрудников ООО «Экоприют» может усматриваться состав «жестокого обращения с животными» (ст. 245 УК РФ). Полиция сообщила, что на территорию скотомогильника в Приволжском районе Астраханской области на автомобиле, принадлежащем ООО «Экоприют», привезли для утилизации несколько десятков трупов собак со следами увечий. В приюте объяснили массовую гибель собак эпидемией бешенства. Карантин был снят только 31 декабря, о результатах проверки надзорные и правоохранительные органы не сообщали.

Сергей Петунин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...