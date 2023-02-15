Московский арбитраж обязал собственника дачи Фаберже в Петербурге отреставрировать здание в течение трех лет

Арбитражный суд Москвы по иску от петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обязал федеральное Агентство по управлению и использованию памятников (АУПИК) выполнить противоаварийные работы и затем полную реставрацию исторической дачи Фаберже в Осиновой роще. У агентства есть три года на завершение проекта.

«Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск КГИОП и обязал АУИПИК в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить на даче Фаберже в Осиновой Роще комплекс первоочередных противоаварийных работ, а в течение 36 месяцев — работы по реставрации»,— говорится в сообщении пресс-службы КГИОП.

В случае неисполнения решения АУПИК будет выплачивать неустойку в 100 тыс., а затем в 200 тыс. рублей ежемесячно.

Дача семьи Карла Фаберже 1902 года постройки на Песочном шоссе, 14, является памятником усадебной архитектуры XIX века и относится к объектам культурного наследия (ОКН) федерального значения. Длительное время здание находится в полуаварийном состоянии. АУПИК получило его на свой баланс в 2016 году. Ранее суд уже выносил решение обязать агентство провести противоаварийные работы, но к 2022 году выполнены они не были, из-за чего региональное МВД возбудило уголовное дело, а глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить работу чиновников, ответственных за состояние памятника.

Подробнее читайте в материале «Памятник с уголовными последствиями».

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