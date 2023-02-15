Брачный призыв

По итогам 2022 года число новых браков в Татарстане выросло на 11,3% — до 27,4 тыс. Количество зарегистрированных семейных союзов резко — более чем на 50% — возросло после объявления частичной мобилизации. В декабре рост замедлился до 10%. Эксперты объясняют такую динамику тем, что «переженились те, кто отправлялся на спецоперацию», а кто-то «перестраховался на случай, если повестка придет». Они не исключают, что в текущем году число заключенных браков может сократиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Татарстане в декабре 2022 года было зарегистрировано 1954 брака. Это на 9,9% больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года, когда было заключено 1778 браков. Такие данные опубликовал Росстат. За этот же период выросло число разводов, однако не так значительно: в декабре прошлого года в республике распалась 1241 пара, в декабре 2021 года — 1224. Таким образом, число разводов увеличилось на 1,4%.

Рост числа браков наблюдается в Татарстане уже четвертый месяц. В сентябре, когда в России была объявлена частичная мобилизация для участия в спецоперации на Украине, количество заключаемых союзов увеличилось на 14% (до 3,53 тыс.), в октябре — на 58% (до 3,1 тыс.), в ноябре — на 89,8% (до 2,5 тыс.). При этом, например, в августе загсы, наоборот, фиксировали снижение количества браков почти на 5%. В марте после начала спецоперации сокращение достигало 10%.

Власти создали благоприятные условия для быстрого заключения браков с участием мобилизованных — в день обращения в загс. «Военнослужащему, желающему вступить в брак, необходимо написать заявление своему командиру, получить справку о мобилизации и оформить увольнительную. После он может с будущей супругой прибыть в отдел ЗАГС и заключить брак в тот же день в порядке исключения в связи с мобилизацией»,— объясняла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В итоге в Казани с конца сентября в сборных пунктах «Казань Экспо» и Танкового училища сотрудники ЗАГСа зарегистрировали 468 браков с участием мобилизованных, сообщала начальник городского управления Римма Миннуллина. Также 38 мобилизованным была оказана услуга по установлению отцовства. В Набережных Челнах с начала частичной мобилизации к середине ноября вступили в брак 118 пар. «Основную долю составили пары, у которых есть общие дети, и те, где жених получил мобилизационный лист»,— отмечала глава местного отдела ЗАГС Равиля Зарипова. По ее словам, осенью «традиционно количество браков уменьшается», но в 2022 году наблюдается всплеск. По итогам декабря рост числа браков чиновники на местах не комментировали.

В Татарстане, как и в других регионах РФ, действуют льготы для членов семей мобилизованных. В частности, установлена единовременная выплата 20 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка призванного на военную службу. В Казани организовано бесплатное посещение детьми мобилизованных детских садов, двухразовое горячее питание в школах и проезд в общественном транспорте, посещение культурных и спортивных учреждений. Семье военнослужащего положена выплата в случае его смерти (установлена на федеральном уровне в размере 5 млн руб., выплачивается, если страховой случай наступил в результате военных действий).

В целом за 2022 год число браков в Татарстане выросло на 2,7 тыс., или 11,3% — до 27,4 тыс. Число разводов, напротив, сократилось, на 2,1% (до 14,6 тыс.). По словам начальника управления ЗАГС Кабмина Татарстана Гульшат Нигматуллиной, республика «лидирует в Поволжье по числу зарегистрированных союзов». При этом она отметила, что почти 80% расторжений браков состоялись по решениям судов. «Очень важно, чтобы бракоразводная процедура не была формальной и скоротечной. Необходимо, чтобы в ней лично участвовали оба супруга»,— отметила чиновница.

В последнее время в Татарстане ежегодное число заключаемых браков снижалось. В 2011 году было создано более 36 тыс. новых семей, в 2016 году — только 25,8 тыс., в 2019 году — 24,2 тыс. пар. В 2020 году из-за пандемии и самоизоляции — лишь 19,4 тыс. В 2021 году было зарегистрировано 24,7 тыс. пар. Власти Татарстана неоднократно выражали беспокойство, что количество браков снижается, а разводов, наоборот — растет. Республика даже предлагала усложнить процедуру разводов, но ее инициативу не поддержали в Госдуме.

По итогам 2022 году в России в целом также выросло число браков — до 1,05 млн (на 14,1%). Из-за частичной мобилизации резкий рост количества союзов регистрировался в сентябре (на 29,7%), в октябре (на 53,9%) и ноябре (на 75,8%). В декабре рост составил 24,7%. При этом в ряде регионов в декабре рост превысил 50%, например, в Белгородской и Воронежской областях, которые граничат с Украиной. Среди регионов Приволжского федерального округа самый заметный рост браков в декабре был в Марий Эл (+48,2%), Чувашии (+48,8%), Самарской (+43%) и Саратовской (+41,7%) областях.

«Осенью из-за частичной мобилизации люди спешили узаконить свои отношения. В основном, переженились те, кто отправлялся на спецоперацию. Кто-то, может, перестраховался на случай, если повестка придет. А в декабре произошла нормализация: прошел пик тревоги и люди вернулись к рутине»,— объясняет политолог Сергей Сергеев. При этом, по его словам, в некоторых регионах «идет запаздывание» или «сохраняется стабильно-депрессивный новостной фон». Политолог добавляет, что в большинстве случаев в загсах узаконивают «реально сложившиеся отношения». Однако он считает, что чиновникам росту «не следует радоваться». «Возможно, кто хотел, тот переженился, и потом будет спад в количестве браков»,— предполагает он

Кирилл Антонов