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Коммерсантъ FM
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Пассажиры «Победы» больше суток не могут улететь из Дубая из-за двух неисправных самолетов

Пассажиры авиакомпании «Победа» не могут вылететь из Дубая с вечера 13 февраля из-за неисправности самолета. Прилетевший резервный самолет также оказался неисправным. Вылет рейса перенесен на 15 февраля. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу «Победы».

«Рейс DP992 авиакомпании "Победа", следующий по маршруту Дубай — Москва, задержан по причине неисправности воздушного судна. Для клиентов был предоставлен резервный борт. Однако после посадки людей на резервное воздушное судно поступила информация о неисправности самолета»,— сообщили в пресс-службе.

Самолет должен был вылететь вечером 13 февраля. По информации Telegram-канала Baza, посадка в самолет закончилась около 18 часов 13 февраля, но в 20:00 пассажиров вернули в аэропорт. Сначала рейс был перенесен на несколько часов, затем на 14 февраля. Резервный самолет прилетел в Дубай к 10:00, однако к вечеру рейс также был отменен из-за его неисправности. Некоторые пассажиры вернули деньги за авиабилеты и улетели из Дубая другими авиакомпаниями.

Как сообщили пассажиры рейса РБК, «Победа» предоставила пассажирам питание и воду в первый раз спустя пять часов после переноса рейса. Авиакомпания также не оплатила пассажирам такси от отеля до аэропорта. «Сегодня (14 февраля — "Ъ") не давали воду, не кормили. Сейчас вроде снова везут в отели. Вылет переносят на завтра (15 февраля — "Ъ"). От авиакомпании пришла СМС, что вылет в 00:00 15 февраля. При этом такси вчера до отеля и от отеля не оплачивали»,— рассказала одна их пассажирок рейса.

Олеся Павленко

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