Нарушителям устанавливают срок недавности

Госдума приняла в первом чтении подготовленный правительством законопроект, который призван внести ясность в волнующий многих автомобилистов вопрос: с какого момента отсчитывать предельный срок вынесения штрафов за нарушение ПДД или лишения водительских прав? Разработать уточнения потребовал Конституционный суд, усмотрев в действующем КоАП «неопределенность», которая приводит к противоречивой практике. Суды и административные органы исчисляют сроки давности привлечения к ответственности либо начиная с дня нарушения, либо с дня после него. В уточняющих поправках Белый дом предложил исчислять этот период не месяцами, а днями, чтобы уравнять в правах граждан, устранив календарную погрешность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственные поправки к КоАП, разработанные во исполнение решения Конституционного суда (КС). Как рассказывал “Ъ”, в мае 2022 года КС установил, что действующий кодекс содержит «неопределенность» в части исчисления сроков давности привлечения к ответственности за административное правонарушение, например за нарушения ПДД. Санкция, напомним, не может быть вынесена позже чем через два месяца после нарушения (если дела рассматривает ГИБДД или другие надзорные ведомства) либо через три месяца — в случае разбирательств в суде (за нарушения, которые предусматривают лишение прав и т. д.). Однако, указал КС, неясно, с какого момента считать этот срок: с дня нарушения или с дня после нарушения. Такой вывод был сделан после изучения дела москвички Ольги Мельниковой, которую суд лишил прав 22 марта 2021 года за нарушение, совершенное 22 декабря 2020 года.

КС обязал Госдуму принять корректирующие поправки, а до этого момента срок давности отсчитывается со дня правонарушения. Теперь это правило будет закреплено в ст. 4.5 КоАП. При этом упомянутые в действующем законодательстве два месяца будут заменены на 60 календарных дней, три месяца — на 90 календарных дней.

Это сделано «для обеспечения принципа равенства лиц перед законом», пояснил заместитель главы Минюста Андрей Логинов, выступая в Госдуме.

«Такое положение представляется довольно справедливым,— считает адвокат движения "Свобода выбора" Cергей Радько.— Ведь в месяцах разное количество дней, и, например, первые два месяца года — январь и февраль — в сумме составляют 59 дней (или 60 в високосном году), а последние два летних месяца, июль и август,— 62. И эта разница в два или три дня фактически означает, что судьбы нарушителей, совершивших абсолютно одинаковые нарушения, но в разные месяцы, могут сложиться по-разному: один получит заслуженное наказание накануне окончания срока давности, а другой к этому же моменту уже окажется неподсуден».

Партнер BGP Litigation Сергей Лисин считает, что законопроект «не добавил очевидной ясности» в вопросах исчисления сроков давности привлечения к ответственности. «Все словесные обороты, которые были в старой редакции КоАП и касались спорного вопроса, остались дословно неизменными,— обращает внимание он.— Технически эти предложения просто обособили в отдельные новые пункты. Словесные обороты в законопроекте будут заново толковаться судьями, адвокатами, госорганами исходя из их собственного понимания написанного. Останется ждать лишь новый пленум Верхового суда РФ, который и расставит все по своим местам».

Иван Буранов