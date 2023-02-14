Суд оценит «Ареал» обитания отходов

Уфимскому научно-производственному предприятию «Ареал» не удалось отменить обеспечительные меры, наложенные арбитражным судом Башкирии по ходатайству управления Росприроднадзора по Башкирии на транспорт компании и ее банковские счета. Ведомство просит взыскать с компании 297 млн руб. задолженности за ненадлежащее хранение опасных отходов — куриного помета — в Благовещенском районе. Представитель «Ареала» заявлял, что арест транспорта и денежных средств на счетах — избыточная мера, но 18 арбитражный апелляционный суд с этим не согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

18 арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу научно-производственного предприятия «Ареал» и оставил в силе обеспечительные меры, наложенные в ноябре 2022 года арбитражным судом Башкирии по ходатайству Южно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Региональный Росприроднадзор просит взыскать с предприятия 297 млн руб. задолженности за негативное воздействие на окружающую среду в 2020 году.

Параллельно с иском надзорного ведомства суд рассматривает заявление «Ареала» о признании незаконным и недействительным акта проведения контроля за исчислением платы за негативное воздействие на окружающую среду. В марте 2022 года его составили специалисты Роспотребнадзора. Суд объединил иски в одно производство. Ближайшее судебное заседание назначено на 17 февраля.

• ООО Научно-производственное предприятие «Ареал» зарегистрировано в Уфе в 2016 году. Компания занимается сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией и обезвреживанием отходов I-IV класса опасности. 40% в уставном капитале компаний принадлежат Денису Андрееву, 25% — Данилу Муратову. По 15% — у Ирины Карповой и Владимира Разумова, 5% — у Максима Назарова. В 2021 году при выручке в 290 млн руб. чистая прибыль компании составила 33,6 млн руб.

Согласно материалам дела, накладывая обеспечительные меры, суд запретил ГИБДД, инспекциям Гостехнадзора и Ростехнадзора регистрировать сделки с автотранспортом «Ареала» — вакуумной машиной (используется для сбора нечистот), автоцистернами, самосвалом и погрузчиком. Кроме того, суд наложил арест на денежные средства компании, размещенные на счетах в самарском филиале Всероссийского банка развития регионов, уфимском филиале банка «Уралсиб» и башкирском отделении «Сбербанка».

Удовлетворяя ходатайство Росприроднадзора, суд пришел к выводу, что «заявленные меры носят срочный и временный характер, действуют с целью сохранения существующего положения».

«Ареал» с определением суда не согласился. По мнению представителей предприятия, «обеспечительные меры являются избыточными» и необоснованно ограничивают права компании, которая не намеревается продавать имущество и выводить со счетов денежные средства.

Отказывая в удовлетворении жалобы, апелляционная инстанция указала, что, по данным государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности, на балансе «Ареала» на конец 2021 года числились 50,9 млн руб., также имеются долгосрочные обязательства в размере 186 тыс. руб. и кредиторская задолженность на 61,9 млн руб. Обеспечительные меры, отметил суд, не ограничивают списание средств со счетов компании: она может выплачивать зарплату сотрудникам и рассчитываться по обязательным платежам.

В управлении Росприроднадзора сообщили «Ъ-Уфа», что поводом для подачи иска о взыскании ущерба стала прокурорская проверка, проведенная по жалобам жителей Благовещенского района на неприятный запах. Как выяснилось в ходе проверки, «Ареал» ненадлежащим образом хранил отходы животного происхождения — куриный помет. «В случае удовлетворения иска взысканные средства пойдут на природоохранные мероприятия в данном районе», — уточнили в управлении.

В «Ареале» получить комментарий не удалось: в приемной сообщили, что руководство находится на больничном.

Это не первый иск о взыскании платы за размещение куриного помета на полях. В январе арбитражный суд обязал ООО «Элитные семена Башкортостана» выплатить 265 млн руб. за загрязнение почвы (см. «Ъ-Уфа» от 31 января). Компания, как установил суд, складировала отходы на поле в Уфимском районе. Ответчик с претензиями не соглашался, заявляя, что вина лежит на третьих лицах, у которых он взял участок в субаренду, но суд этот довод не принял.

Карина Мамаева