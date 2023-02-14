Депутата новосибирского горсовета объявили в розыск

Депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко объявлен в розыск. Он указан в базе данных разыскиваемых лиц МВД РФ. Основанием для розыска является «статья УК». Подробностей дела карточка господина Бойко не содержит.

«Новосибирские силовики так хотят вручить мне на 14 февраля, что даже объявили в федеральный розыск. А может даже и международный. И за что мне такая любовь и внимание»,— отреагировал депутат в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Ъ», экс-глава областного штаба Алексея Навального в Новосибирске («Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ) Сергей Бойко покинул Россию осенью 2021 года. Тогда он заявил, что опасается ареста по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

Валерий Лавский, Новосибирск