Худшее блюдо в мире

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Англоязычный гастрономический портал, основанный в Болгарии хорватским журналистом Матией Бабичем, ежегодно публикует рейтинг худших в мире блюд. В этом году на вершине списка русский салат «Индигирка». Он выиграл у канадской пиццы-кейка, британского овощного рулета, французского зельца из телячьей головы и сразу двух норвежских блюд, одно из которых называется Stegte, а другое Gule.

Обычно любое попадание отечественной кухни в международные святцы или филиппики не вызывает ничего, кроме усмешки. Представления большинства зарубежных экспертов о русской стряпне находятся где-то между фильмом «Москва на Гудзоне» и экономической географией древнего грека Страбона. Однако в данном случае стрела попала прямо в сердце. Индигирка, она же сугудай, она же строганина с луком, она же еще тьма региональных имен,— блюдо вполне заслуженное. А любая заслуга с точки зрения диалектики может быть растолкована прямо противоположным образом, и это совершенно нестрашно с точки зрения паблисити. Как пела Янка Дягилева: «плюс на минус дает освобождение».

Начнем издалека, тем более что «Индигирка» — визитная карточка Якутии, а до Якутии что из Софии, что из Загреба, что из Москвы — путь неблизкий.

И большая часть этого пути большую часть года покрыта снегом и льдом. Сегодня это считается чем-то непригодным для человеческой жизни, Луной, которую достали с неба и выяснили, что кроме космической пыли и отрицательных температур там ничего нет, однако в исторической ретроспективе это было колоссальным преимуществом. Две вещи позволяют делать стратегические запасы продуктов: холод и лед. И пожалуй, только в Российской Империи оба эти компонента имелись в изобилии, поэтому типологически русская кухня — это кухня консервации, замерзшая музыка. Музыка, которую не только заморозили, но и еще посолили.

В этом смысле «Индигирка» — квинтэссенция не только русской кухни (и якутской, и многих других региональных кухонь), но и истории.

Антрополог Леви-Стросс писал, что это огонь превращает природу в культуру, но диалектика подсказывает, что этим в состоянии заниматься и полная противоположность огня — лед.

Итак, рецепт.

Вам понадобится на четыре порции полкило замороженного филе лососевых рыб. В идеале — сибирских, вроде чира, но подойдет и кета, и семга.

Замороженную рыбу надо нарезать при помощи острого ножа на небольшие кубики или настрогать тонкими ломтиками и в таком виде отправить обратно в морозилку.

Репчатый лук нарезать мелким кубиком, смешать с солью, перцем, капнуть немного уксуса и подсолнечного масла и дать настояться в холодильнике примерно час.

После чего смешать с замороженной рыбой, дать им 10 минут на обмен ароматом и вкусом и подавать к столу. Для красоты можно перемешать лук еще и с красной или черной икрой, но тогда в маринад надо положить меньше соли.

И если это худшее блюдо в мире, то я даже не знаю, какое может быть лучшим. Как в старом советском анекдоте: неизвестно, чей это автомобиль, но водителем у него Брежнев.

1 Филе замороженных лососевых рыб (500 г) 2 Репчатый лук (½ головки) 3 Соль, перец, уксус, подсолнечное масло (по вкусу) 4 Красная или черная икра (опционально)

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»

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