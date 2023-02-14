Для администрации Нижнего Новгорода закупят 12 автомобилей Hyundai

Автохозяйство управления делами администрации Нижнего Новгорода объявило аукцион на поставку 10 автомобилей Hyundai Solaris и двух автомобилей Hyundai Elantra. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 28,9 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Минпромторг РФ выдал разрешение на закупку. Заявки на участие в аукционе принимают до 17 февраля, итоги подведут 21 февраля. Подрядчик обязан будет поставить автомобили до конца марта.

Муниципальное казенное учреждение «Автохозяйство» обеспечивает транспортом администрацию Нижнего Новгорода и городскую думу, может оказывать услуги по перевозке физическим и юридическим лицам. Руководитель организации – Сергей Тарасов.

Анастасия Еремина