Ford сократит 3,8 тыс. сотрудников в Европе

Ford Motor объявила о намерении в ближайшие три года сократить около 3,8 тыс. своих сотрудников в Европе (.pdf). Это примерно 11% от общего европейского штата компании. Практически все увольнения придутся на две страны — Германию и Великобританию, где находятся крупнейшие заводы автоконцерна. Так, в Германии под сокращение в ближайшие годы попадут 2,3 тыс. человек, а в Британии — 1,3 тыс.

Необходимость сокращения руководство Ford объяснило готовящимся переходом на выпуск исключительно электромобилей с 2035 года, вместе с которым модельный ряд компании будет значительно унифицирован. В связи с этим компания перестанет нуждаться в нынешнем количестве специалистов по разработке продуктов.

«Путь к устойчивому прибыльному будущему Ford в Европе лежит через широкомасштабные действия и изменения в том, как мы разрабатываем, производим и продаем автомобили Ford,— заявил глава подразделения электромобилей в Европе Мартин Сэндер.— Это отразится на организационной структуре и кадрах, которые нам понадобятся в будущем».

Кирилл Сарханянц