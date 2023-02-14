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Коммерсантъ FM
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Израиль отправил первую в своей истории экспортную партию нефти

Израиль впервые стал экспортером нефти. Как пишет Financial Times, в понедельник с израильского месторождения Кариш была загружена первая партия сырой нефти, предназначенная для экспорта.

Месторождение Кариш долгие годы было предметом территориального спора между Израилем и Ливаном, так как оно находится непосредственно на морской границе двух стран. Лишь в октябре 2022 года правительство Израиля при поддержке США заключило договор с Ливаном об установлении морской границы, исходя из которого Кариш осталось за Израилем, а соседнее месторождение Кана — за Ливаном.

Тем не менее Израиль принял дополнительные меры безопасности при отгрузке первой экспортной партии нефти. Танкер, забравший нефть с месторождения, отключил в понедельник системы отслеживания, чтобы его дальнейший маршрут было невозможно отследить. Кроме того, танкер сопровождает противопожарное судно. Кто выступает покупателем израильской нефти, неизвестно.

Израильское месторождение с конца прошлого года разрабатывает греческая Energean, а добычей нефти с ливанского месторождения позднее в этом году должна заняться французская TotalEnergies.

Подробнее о соглашении между Ливаном и Израилем — в материале «Ъ» «Историческая сделка обошлась без телекамер».

Кирилл Сарханянц

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