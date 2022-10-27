Историческая сделка обошлась без телекамер

Ливан и Израиль, находясь в состоянии войны, официально подписали в четверг соглашение о демаркации границ. Достигнутые при посредничестве США договоренности не только снимают часть проблем, связанных с безопасностью, но и решают судьбу газовых месторождений, принадлежность которых стороны оспаривали более десяти лет. При этом в Израиле надеются, что соглашение приведет к стабильности в регионе, а в Ливане подчеркивают, что нормализацией отношений с израильтянами и «не пахнет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ливана Мишель Аун (справа) и советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн

Фото: Dalati Nohra / AP Президент Ливана Мишель Аун (справа) и советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн

Фото: Dalati Nohra / AP

В четверг штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане, расположенная на линии разделения сторон в Рас-эн-Накуре, стала свидетелем исторического события, поверить в которое еще совсем недавно было невозможно. Делегации Ливана и Израиля собрались там, чтобы зафиксировать вступление в силу соглашения о демаркации морских границ. За несколько часов до церемонии президент Ливана Мишель Аун подписал в Бейруте документ, подтверждающий согласие его страны с установленными границами. Аналогично в Иерусалиме поступил премьер Израиля Яир Лапид. Эти документы в Рас-эн-Накуре были переданы старшему советнику Госдепартамента США по энергетической безопасности Амосу Хокстайну, при посредничестве которого и было достигнуто соглашение. Он подтвердил их подлинность и заявил, что договоренности вступили в силу. Бумаги с координатами установленной границы были отданы спецкоординатору ООН в Ливане Йоанне Вронецкой.

Пресса не была допущена на мероприятие, зафиксировать историческое событие позволили лишь официальному фотографу ООН.

Согласно информации израильских СМИ, делегации были в одной комнате, хотя изначально говорилось, что они не станут находиться в одном помещении.

Там же присутствовали представители США, ООН и посольства Франции в Бейруте. Ожидаемо ливанцы и израильтяне не стали пожимать друг другу руки. Более того, в Бейруте подчеркивают, что даже их подписи нет на одной бумаге с израильтянами. Каждая сторона договаривалась с США отдельно. Не обошлось и без небольшого инцидента: церемония в Рас-эн-Накуре немного задержалась, так как патрулирующие район израильские катера нарушили границы, и ливанская делегация ждала, когда вопрос будет улажен.

Напомним, что Ливан и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года. Бейрут отказывается признавать еврейское государство. Тем не менее международные посредники много лет старались привести стороны хотя бы к демаркации сухопутных и морских границ. Первые попытки предпринимались еще в середине 1990-х годов, но успехом не увенчались. В итоге к проблеме решили подойти не с политической, а с экономической точки зрения. Слишком важным оказалось решить судьбу газовых месторождений, которые находятся в спорной зоне или примыкают к ней. Первые из них были обнаружены Израилем еще в 2010 году, следом в Ливане также были выявлены перспективные объекты, но потенциал их до конца еще неизвестен.

Учитывая историю войн между двумя странами, бурение в спорном районе могло стать поводом для начала нового вооруженного конфликта. Такое развитие событий оказалось не в интересах сторон. В итоге переговоры возобновились при посредничестве США в 2020 году. Не все сразу пошло гладко, процесс несколько раз прерывался. В частности, в разгар переговоров Ливан решил расширить спорный участок с 856 до 1430 кв. км (с так называемой линии 23 до линии 29), таким образом претендуя на часть месторождения Кариш, разработку которого активно вел Израиль. Но в итоге компромисс был найден.

Кариш полностью остается у израильтян. Новая морская граница на протяжении первых 5 км от берега пройдет по так называемой линии буев, установленной Израилем в одностороннем порядке в 2000 году, а затем перейдет в «линию 23».

Месторождение Кана, потенциал которого до сих пор неизвестен, уходит Ливану, но, поскольку именно через него проходит «линия 23», Израиль будет иметь право на долю лицензионных отчислений по дополнительному соглашению с оператором — французской компанией Total. Бейрут обещал не вмешиваться в договоренности Израиля с иностранным оператором.

Обе стороны выражают удовлетворение достигнутым компромиссом. Власти в Ливане надеются, что это начало пути к экономическому процветанию страны, в Израиле делают акцент на безопасность.

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Открывая в четверг специальное заседание правительства по утверждению договора, Яир Лапид назвал его «политическим достижением». «Не каждый день враждебное государство перед всем международным сообществом в письменном договоре признает Государство Израиль. Не каждый день США и Франция поддерживают нас и обеспечивают безопасность и экономические гарантии договора»,— сказал он. Правда, и экономику не упустил, напомнив, что в среду на Карише уже была начата добыча газа, а от добычи на Кане Израиль получит 17% прибыли.

Слова Яира Лапида очень не понравились ливанцам. Президент Аун поспешил подчеркнуть, что «демаркация южной морской границы — это техническая работа, которая не имеет политических последствий или последствий, противоречащих внешней политике Ливана». То есть он дал понять, что Бейрут по-прежнему далек от признания Израиля. Тем не менее демаркация границы — весьма знаковый момент в отношениях между соседями, демонстрирующий, что компромисс возможен, если интересы совпадают.

Между тем Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» по-прежнему осуществляют операции друг против друга.

Только накануне израильские ВВС нанесли удар по объектам «Хезболлы» на территории Сирии. Но все же «Хезболла» одобрила сделку с Израилем. В четверг генсек движения шейх Хасан Насралла назвал соглашение о демаркации «большой победой Ливана, народа и сопротивления (так на Ближнем Востоке называют силы, противостоящие Израилю.— “Ъ”)». При этом он подчеркнул: нормализацией отношений с Израилем «и не пахнет».

«Когда дело касается Ливана, мы никогда не знаем, насколько договоренности надежны, слишком много там игроков, принимающих решения, а политическая и экономическая ситуация нестабильна. Но все же обе стороны чувствуют, что соглашение отвечает их интересам и ожиданиям»,— сказал “Ъ” бывший посол Израиля на Кипре, научный сотрудник израильского института региональной внешней политики MITVIM Михаэль Харари. Среди нестабильных факторов он отметил слишком высокие ожидания ливанцев, учитывая, что еще непонятно, сколько газа и нефти они смогут получить и когда (при этом с учетом фактического дефолта страны деньги Бейруту нужны сейчас). Что касается Израиля, то там ситуация проще: политические элиты практически единогласно за небольшим исключением одобрили соглашение с Ливаном. Даже лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху отказался от своих слов, что в случае возвращения на пост премьер-министра после запланированных на 1 ноября парламентских выборов откажется от договоренностей, достигнутых правительством Лапида. «Если бы он это сделал, то это бы подорвало международную репутацию Израиля, в том числе в глазах США и ООН»,— пояснил господин Харари.

В то же время член консультативного совета НКО «Ливанская нефтегазовая инициатива» Диана Кейси подчеркнула в беседе с “Ъ”, что решение ливанских проблем не лежит в сфере нефти и газа. «Ливан должен начать воплощать реформы, которые требуются,— финансовые, экономические, политические, в сфере экологии. Иначе мы не сможем быть уверены, что каждый заработанный на добыче и экспорте газа и нефти доллар не будет украден»,— сказала она. Эксперт отметила, что в достигнутом соглашении есть белые пятна, в том числе тот факт, что Ливан отдал на откуп Total ведение переговоров с Израилем о выплате процентов с прибыли, полученной от месторождения Кана. Госпожа Кейси также добавила: многое зависит от того, как каждая из сторон будет выполнять соглашение, которое по своей форме весьма необычно — стороны договаривались не друг с другом, а с посредником, что также оставляет возможность для отступления.

Марианна Беленькая