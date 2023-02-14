Прямая речь

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сергей Карякин, уральский гонщик, депутат заксобрания Свердловской области:

— Безусловно, День святого Валентина — это один из самых главных праздников, особенно, если человек имеет романтическую нотку в душе. Я как технарь и любитель цифр недооцениваю смысл, вложенный в этот день. Но у меня есть семья, есть жена, и я стараюсь обращать внимание на такие праздники. Честно могу сказать, что моего воображения хватает на букет цветов, ресторан и проведенное вместе время, хотя это время — дороже любых подарков. Любовь — это незыблемое чувство, взаимное уважение, желание оставаться вместе. Это сложное чувство, которое рождается из многих факторов и перерастает из одной ипостаси в другую в процессе смены восприятия окружающего мира. Уверен, что оно приходит для каждого человека, потому что у каждого меняются взгляды на жизнь и восприятие людей и их поступков. Вместе со всем этим меняется и восприятие любви, а потому любовь, как и вера, — это фундаментальное чувство.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Антон Баков, уральский политик и бизнесмен:

— День святого Валентина никогда нельзя праздновать традиционно — нельзя просто прийти и кинуть большой букет цветов и коробку конфет. Нужно готовить сюрпризы. Это интимный праздник, и те сюрпризы, которые я делаю, не пропустит цензура, но я каждый год что-нибудь придумываю. Дело в том, что если мы перестаем делать сюрпризы, значит любовь больше не живет. Мозг у нас устроен так, что он все делит на белое и черное, хорошее и плохое. И наверное, любовь — это все хорошее, что у нас есть. Конечно, без любви не было бы и ненависти, но все равно всегда приятнее ходить по светлой стороне.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области:

— Я не праздную День святого Валентина и никак к этому празднику не отношусь. Чтобы сказать своим родным, что я их люблю, или показать это на действиях — мне не нужен определенный день. Я считаю, что любовь мотивирует человека развиваться и расти. Чтобы добиться искренней и настоящей любви, нужно проявить очень много качеств, а для этого сначала нужно воспитать их в себе. Любовь — прекрасное чувство, которое заставляет человека меняться, становиться лучше, интереснее, смелее и находчивее.

Фото: Пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»

Ксения Смирнова, капитан волейбольной команды «Уралочка-НТМК»:

— День святого Валентина празднуем каждый год. Это прекрасный романтический праздник. Чаще всего проводим время вдвоем с мужем, гуляем по городу, можем сходить в ресторан, посвящаем время друг другу, учитывая, что его у нас не очень много с нашим плотным тренировочным графиком. Так совпало, что 14 февраля 2017 года мы познакомились, поэтому для нас этот праздник особенный. Любовь для меня это состояние души. Чувство привязанности, ответственности, взаимопонимание и поддержка, когда все делается и создается вместе и на взаимной основе со своей второй половинкой. Большое счастье любить и быть любимой в этой жизни. Она окрыляет, дает силы и вдохновение для новых свершений!

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Андрей Егорычев, полузащитник ФК «Урал»:

— Для меня любовь — это самое главное чувство в жизни человека. Это венец всего. Любовь подразумевает под собой глагол любить. Это значит поддерживать любимого человека, заботиться о нем, уделять внимание, видеть, что ему нужно. И тут речь идет не о дорогих подарках, хотя и они являются частью любви. Но может твой любимый человек устал, может его нужно выслушать, подать руку помощи. И ты это чувствуешь, потому что любишь. Еще любовь помогает верить. Это понятие какого-то космического уровня. Без нее не было бы жизни.

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

Владимир Галкин, вратарь хоккейного клуба «Автомобилист»:

— Для меня любовь — это страсть к человеку, к делу, которая вызывает огромные положительные эмоции. Это чувство, будто бабочки в животе летают. У меня нет традиции праздновать День святого Валентина, хотя я считаю это интересным праздником. Помню, как в третьем или четвертом классе в школе становился Валентином — тогда мне подарили больше всех открыток, было приятно.

Фото: предоставлено Евгенией Левандовской

Евгения Левандовская, уральский ресторатор:

— Все, что несет в себе любовь — я признаю. Это хороший праздник. Сегодня с утра проснулись семьей, все обнялись и напомнили о любви друг к другу. Подарки я получала разные в этот день. Самые запоминающиеся — это путешествия.

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