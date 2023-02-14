Пять новых авиарейсов в города Азии откроются в марте из Омска

В марте 2023 года из омского аэропорта будут запущены пять новых рейсов в крупнейшие города Азии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Бурков.

По словам главы региона, в проекте расписания Омского аэропорта на весенне-летний период появятся авиарейсы в столицу Армении — Ереван, Узбекистан — Наманган и Ташкент, крупнейший город юга Киргизии — Ош, Таджикистан — Душанбе и столицу Казахстана — Астану.

Рейсы будут выполнять иностранные перевозчики, за исключением полетов в Ош и Душанбе, их планирует осуществлять авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind Airlines)

«У Омской области высокий транзитный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества со странами Азии. Об этом свидетельствует возросший пассажиропоток Омского аэропорта. По итогам прошлого года он вышел на рекордный показатель — 1,6 млн пассажиров», - прокомментировал Александр Бурков.

В начале февраля стало известно, что с 1 апреля авиакомпания «Северный ветер» планирует запустить прямые рейсы из Омска в Махачкалу (республика Дагестан). Предполагается, что полеты по этому направлению будут выполняться по 29 октября, то есть до окончания действия весенне-летнего расписания аэропортов.

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Лолита Белова