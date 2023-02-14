Власти банкротят московского инвестора, не построившего семейный парк на Бору

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о банкротстве ООО «Группа компаний Города».

Этой организации в 2019 году без торгов были предоставлены два земельных участка общей площадью 7,5 га на Набережной улице в городе Бор. Территория предназначалась для создания всесезонного семейного паркового комплекса культуры и отдыха. Инвестор обещал вложить в проект около 600 млн руб. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в парке планировалось создать спортивные и детские площадки, музейные экспозиции, гастрономическую улицу и интерактивный павильон «Союзмультфильма» – этот проект был представлен председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову.

Однако инвестор парк не построил и задолжал региональному бюджету свыше 2 млн руб. за аренду двух земельных участков. Как следует из ЕГРЮЛ, в компании также сменились учредители. Инвестор ссылался на коронавирусные ограничения, но суд решил, что холдинговые компании по закону не могут рассчитывать на отсрочку платежей. Взыскав с ООО «ГК Города» долги по арендной плате, региональные власти инициировали процедуру банкротства арендатора.

Иван Сергеев