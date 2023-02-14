В турецком отеле произошла драка между российскими и украинскими футболистами

В турецком отеле под Антальей Royal Seginus вечером 13 февраля подрались игроки ярославского футбольного клуба «Шинник» и украинского клуба «Минай» из Ужгородского района, сообщили «Ъ» источники, близкие к клубу. «Шинник» находится в Турции на тренировочном сборе. Недавно в отель заселились украинские футболисты. Сначала между игроками двух команд происходили словесные перепалки, которые переросли в столкновение.

«Количественный перевес был на их стороне. Несколько человек напали на нашего парня. Ярославцы вступились за него и отстояли. Наших было человек пять-шесть, украинцев намного больше»,— рассказал близкий к клубу источник.

Администрация отеля вызвала полицию, которая находится там до сих пор, чтобы не допустить повторения конфликта. Ярославских футболистов осмотрел врач. Среди повреждений — рассечение губы, перелом пальца на ноге и подозрение на ушиб ребер. Гендиректор ФК «Шинник» Сергей Кулаков рассказал, что украинцев в отеле не должно было быть.

«Я не понимаю, откуда в отеле могли взяться украинцы, потому что, когда мы бронировали отель, было условие, что там не будет команд с Украины»,— сказал «Ъ-Ярославль» гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков.

Сейчас руководство клуба и РФС решают, оставаться ли ярославской команде в отеле, или найти другое место для проживания во время сбора.

Антон Голицын, Ярославль