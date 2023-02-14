В 2022 году оборот парфюмерии на Кубани достиг 5 млрд рублей

Жители Краснодарского края по итогам 2022 года купили парфюмерии на общую сумму 5,1 млрд руб., что на 37% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе системы маркировки «Честный знак».

В среднем на 1 тыс. кубанцев пришлось 517 флаконов парфюмерной продукции. По данному показателю край занял 10-е место среди регионов РФ. Всего жители Кубани за год закупили 2,9 млн упаковок парфюмерной продукции.

Годом ранее на Кубани на парфюмерию потратили 3,7 млрд руб. На онлайн-продажи пришлось 0,22% от всех операций. Наибольшим спросом пользовалась парфюмерная продукция из России, Франции, Испании, Германии и Италии.

Адыгея заняла 63-е место среди регионов по продажам парфюмерии. Всего в регионе закупили 126 тыс. упаковок на 240 млн руб. Это на 11% больше, чем в 2021 году. Доля онлайн-продаж составила 0,13%. Топ производителей заняли Россия, Испания, Франция, Германия, Турция.

Анастасия Донскова

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