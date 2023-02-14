Свердловские власти отказались отдавать в концессию реконструкцию ЕКАД

Правительство Свердловской области отказалось от плана заключить концессионное соглашение на реконструкцию автомобильной дороги «Северное полукольцо» ЕКАД. Об этом на пресс-конференции заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.

Планировалось, что участок от Тюменского до Московского тракта расширят за счет средств частных инвесторов, которые впоследствии получали бы доход от платного проезда транзитного транспорта по ЕКАДу. От идеи пришлось отказаться из-за того, что не удалось разработать единую схему.

Как ранее писал «Ъ-Урал», частную концессионную инициативу об участии в проекте по реконструкции и строительству автомобильной дороги «Северное полукольцо» и «Южное полукольцо» ЕКАД в правительство Свердловской области ранее направили АО «Уралмашзавод» (Группа УЗТМ-КАРТЭКС), Газпромбанк и АО «Свердловскавтодор» (УГМК).

По итогу, платного проезда на участке ЕКАД не будет, а власти надеются расширить участок дороги в течение пяти лет.

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