Директор люксовой гостиницы в центре Перми стала ее основным владельцем

Предприниматель и директор ООО «УК “Гранд Отель Пермь”», управляющего пятизвездочным отелем Grand Hotel, Светлана Утемова стала основным владельцем компании. Как сообщается в сервисе Kartoteka.ru, 13 февраля госпожа Утемова увеличила свою долю в уставном капитале общества с 60% до 90%. Кроме того, она получила 45% долей в уставном капитале ООО «Нолан», которое управляет рестораном Nolan Wine & Kitchen на первом этаже Grand Hotel, и 90% в ООО «Инвестиционно-управляющая компания “Деконом”» (владеет зданием отеля).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Киммерлинг Фото: Максим Киммерлинг

Светлана Утемова стала директором УК «Гранд Отель Пермь» в марте 2022 года. Вместе с госпожой Утемовой УК владеет Максим Утемов (10%). Оставшиеся доли в «Нолане» распределены следующим образом: 17% числится за Арсением Кокаровцевым, 17% — за Николаем Канищевым, 16% — за Антоном Обориным и 5% — за Максимом Утемовым. ООО «ИУК “Деконом”» находится под контролем господ Утемовых — на долю Максима Утемова приходится 10% долей.

Первая в Перми пятизвездочная гостиница Grand Hotel сменила собственников в начале 2022 года. Компания «Деконом», совладельцем которой являлась Марина Водянова, супруга депутата Госдумы Романа Водянова, продала здание бутик-отеля Grand Hotel Perm в центре города. Гостиница перешла учредителям «Западно-Уральской буровой компании» (ЗУБК). ЗУБК занимается бурением скважин и принадлежит Илье и Максиму Утемовым (38 и 12% соответственно), Гузели Ахметовой (38%), а также Николаю Дьяконову (12%).