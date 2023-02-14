Красноярец получил пять лет колонии за кражу майнингового оборудования на 10 млн рублей

В Красноярске суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в краже майнингового оборудования стоимостью более 10 млн руб. Обвиняемый действовал в составе ОПГ.

Как рассказали в прокуратуре края, фигуранты дела похитили 40 единиц оборудования для майнинга криптовалюты из гаражей и офисных помещений. «Самой крупной кражей стало похищение майнеров на 7,7 млн рублей с территории производственной базы в поселке Березовка», - отметили в ведомстве. Техника переправлялась в Иркутск для продажи.

Роль обвиняемого заключалась в том, что он доставлял подельников к месту преступления и вскрывал помещения, где хранилось оборудование. Он осужден на пять лет лишения свободы.

Деятельность группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, похищенное изъято, а ущерб компенсирован. В суде также находятся дела других участников ОПГ.

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Анна Егорова