Сбитый над озером Гурон объект представлял собой металлический воздушный шар с грузом

Пентагон направил Конгрессу описание воздушного объекта, который был сбит над озером Гурон на прошлой неделе, узнал CNN. Он представлял собой небольшой металлический воздушный шар с подвешенным к нему грузом. В записке американским законодателям указывается, что после того, как объект был сбит, он медленно опустился в воду озера Гурон.

По информации телеканала, первая ракета, выпущенная по объекту истребителем F-16, промахнулась. Власти раньше не рассказывали об этом. Однако глава североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал США Глен ван Херк сообщал о сложностях в связи с операцией по уничтожению объекта из-за его небольших размеров.

Американские истребители с 10 по 12 февраля сбили три неопознанных объекта — два в воздушном пространстве США, один — в небе Канады. Власти до сих пор официально не раскрыли, что это были за объекты. Их поиски продолжаются. Инциденты произошли спустя примерно неделю после того, как над Южной Каролиной был сбит китайский аэростат. Пентагон считает, что Пекин наблюдал за американскими стратегическими объектами. Китай утверждает, что устройство попало в воздушное пространство США случайно и предназначалось для метеорологических целей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Будь он параллелепипед. Будь он шар, ядрена вошь».

Леонид Уварчев