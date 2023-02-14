Протестующие получили специальное наказание

В 2022 году в Татарстане 135 граждан, выступивших против специальной военной операции (СВО) на Украине, были оштрафованы и арестованы как участники несанкционированных акций. Еще 123 человека получили штрафы за «дискредитацию использования ВС РФ». Также было возбуждено одно уголовное дело против сторонника Алексея Навального за призывы в Telegram-чате, говорится в отчете МВД по республике за прошлый год. Как отмечают эксперты, статистика свидетельствует о довольно низкой протестной активности в регионе, поскольку в Москве и Санкт-Петербурге за выступления против СВО были наказаны несколько тысяч человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В Татарстане в прошлом году за участие в акциях протеста против СВО к административной ответственности привлекли 135 человек. Об этом говорится в отчете регионального МВД «Состояние преступности и правопорядка в Республики Татарстан. Итоги 2022 года», направленного министром Артемом Хохориным в Госсовет Татарстана.

126 активистов были наказаны как организаторы акций, которые прошли без подачи уведомления в установленном порядке (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, предусматривает штраф до 30 тыс. руб., обязательные работы до 50 часов, либо арест до десяти суток). Только девять человек понесли наказание как участники несогласованных публичных мероприятий (ч. 5 той же статьи, влечет штраф до 20 тыс. руб. или обязательные работы до 40 часов).

Кроме того, в 2022 году в республике 123 человека наказали за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ» по ст. 20.3.3 КоАП РФ. Эта статья появилась в российском кодексе в марте прошлого года после начала спецоперации РФ на Украине. По ней наказывают за выступления против СВО, «призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил» и «призывы к проведению несанкционированных публичных мероприятий» по «военной» теме. Для физических лиц предусмотрен штраф до 100 тыс. руб.

Напомним, с началом СВО в Казани, как и в других городах России, проходили протесты против военных действий РФ на территории Украины. На несанкционированных акциях были задержаны несколько десятков человек. Изначально их наказывали за нарушения законодательства о митингах. Кроме того, в Казани и других городах проходили обыски у противников спецоперации. В их числе оказались студенты и преподаватели, а также члены «Яблока» и Либертарианской партии. Они стали свидетелями по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам.

По ст. 20.3.3 в Казани начали наказывать со второй половины марта. В одном из протоколов полицейских было сказано, что активист «в присутствии окружающих граждан в руках держал композицию из веток, окрашенных в голубой и желтый цвета, идентичные флагу Украины». Также жителей Казани наказывали за надписи на одежде. Так, учитель музыки был оштрафован на 15 тыс. руб. за цитату из песни Джона Леннона на куртке. А женщина получила штраф за антивоенную надпись на кофте, в которой она пришила на концерт Олега Газманова. Осенью санкциям подверглись те, кто выходил с лозунгами против частичной мобилизации в России. А в Елабуге был случай, когда житель плюнул на плакат с изображением буквы Z.

Согласно отчету, в 2022 году также было «возбуждено уголовное дело в отношении одного из лидеров протестного движения» по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ и интернета). По всей видимости, речь идет о стороннике Алексея Навального, преподавателе биологии Андрее Бояршинове. Его отправили в СИЗО из-за сообщений в протестном Telegram-чате. Ему может грозить лишение свободы до семи лет.

Информация о наказаниях протестующих представлена в отчете МВД по Татарстану в разделе «Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму». Всего за год совместно с ФСБ и прокуратурой МВД выявило 26 преступлении террористическои направленности и 22 — экстремистскои направленности, говорится в документе. В 2021 году их было 41 и 29 соответственно, то есть их число за год сократилось на треть.

Большинство преступлений, согласно данным МВД, были совершены представителями запрещенных в РФ экстремистских и террористических религиозных организаций. Одно дело (как упомянуто выше, по ст. 205.2 УК) было возбуждено против «сторонника экстремистского движения „Штаб А. Навального“», два — против «сторонников движения по возрождению СССР». Также есть уголовные дела против приверженцев «неонацистской идеологии» и запрещенного движения «А.У.Е.». В этом перечне также упоминается уголовное дело о вандализме на кладбище в Актанышском районе, где на православной могиле был спилен крест.

МВД по Татарстану также отчиталось, что был «пресечен выезд на территорию Украины двух сторонников ультраправои неонацистскои идеологии для участия в незаконных вооруженных формированиях „Иностранныи легион“ и „Правыи сектор“». Кроме того, была «организована работа по выявлению среди прибывающих в Республику Татарстан беженцев из Украины сторонников экстремистскои идеологии». Полиция обнаружила двух приверженцев «экстремистскои организации „Правыи сектор“». После «принятия в их отношении мер в рамках административного законодательства и законодательства о противодеиствии экстремизму» они покинули территорию РФ.

Отчет МВД по Татарстану, как ожидается, будет обсуждаться депутатами Госсовета на заседании в конце февраля. А вчера он был рассмотрен на заседании профильного комитета по законности и правопорядку.

«В Татарстане в 2022 году акции против СВО были не такие многочисленные. Например, в Санкт-Петербурге протестные выступления могли заканчиваться задержанием тысячи человек, а затем их привлекали к ответственности»,— говорит адвокат и правозащитник Александр Передрук. По его словам, в регионах, как правило, протестов было меньше. Однако оценить деятельность сотрудников МВД он затруднился. «Для этого надо смотреть, сколько всего выходило на протесты и сколько из них затем привлекли к ответственности»,— отмечает он.

По словам политолога Сергея Сергеева, «Казань располагается между Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом, где традиционно на протесты выходят много людей, и теми городами, где тишь да гладь и протесты практически одиночные». Он отмечает, что такая же тенденция отмечалась и в предыдущие годы. Господин Сергеев также говорит, что санкции правоохранителей «сработали» и «уменьшили количество протестующих на порядок в 2022 году». Он полагает, что повышение проектной активности возможно только «с изменением общей политической ситуации» в стране.

Кирилл Антонов